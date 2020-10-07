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【報答親恩】17歲孝女出身拾荒家庭從不自卑　選美奪冠回家垃圾桶旁跪謝單親媽

育兒經 17:52 2020/10/07

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泰國一名孝女在選美奪冠後，立即回家在垃圾桶旁跪謝母親養育之恩。

做人要飲水思源。泰國一名17歲少女出身自貧窮單親家庭，靠拾荒為生的媽媽養大她和弟弟。因少女擁有清秀面孔，在朋友鼓勵下參加了泰國一個選美比賽，竟意外獲得冠軍。雖然她一夜飛上枝頭變鳳凰，但仍第一時間回家跪地答謝媽媽，更樂於公開自己的背景，強調自己從不感到自卑。

綜合外媒報道，別名「薄荷」（Mint）的泰國17歲少女Khanittha Phasaeng，來自泰國北欖府一個貧困家庭，由單親媽媽靠拾荒為生，撫養她和弟弟成人。為減輕媽媽的負擔，她高中畢業後便四出打工，協助媽媽執垃圾及分類回收幫補家計，並幫手照顧弟弟。

少女性格開朗樂觀，沒有因自己貧窮而怨天尤人，常懷著感恩之心。朋友見她長得清秀、笑容甜美，便鼓勵她參加選美比賽，試一下能否改善家人生活，又可增廣見聞。

少女選美奪冠後返家在垃圾桶旁跪謝媽媽。（Khanittha fb圖片）

她抱著一試無妨的心態，以平常心去參加Miss Uncensored News選美比賽，竟吸引到評判的目光殺入決賽，最終更爆冷贏得冠軍。

當宣布冠軍時，我感覺像發了一場夢。像我這樣的普通女孩，難以想像我怎能成為選美皇后呢？

在垃圾桶附近跪謝媽媽

或許就是她人美心善的氣質吸引了評判。戴著后冠、彩帶和穿著高跟鞋的她當選後第一時間回家，在垃圾桶附近一見到媽媽，即當街以泰國人的傳統方式，跪地並雙手合十感謝媽媽的養育之恩。

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女兒︰我有今天全靠媽媽辛勤工作

此感人一幕被拍下照片在網上瘋傳，並獲得傳媒廣泛報道。「薄荷」其後帶同媽媽上電視台接受訪問，剖白自己的成長經歷。

我有今天成就，全因我媽媽辛勤工作。

「薄荷」表示對於媽媽的工作從不感到羞恥，「我們踏實工作謀生，因此我從不感到自卑。」她當選後獲得廣告、電影和電視相關工作，希望改善家人的生活。媽媽叫女兒不用再執垃圾，自己會繼續恰荒工作。

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責任編輯︰林綺玲

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