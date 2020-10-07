【新冠肺炎】浸大及將軍澳迦密主恩中學2學生確診　潛伏期曾打波BBQ與家人聚會

▲ 張竹君指2名學生是一家人。

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（7日）新增11宗確診個案，2宗屬輸入個案，其餘9宗為本地感染，當中有3宗為源頭不明個案；另有約10宗初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者，交代最新疫情。

張竹君指出，本地個案涉及一家人，分別為一名19歲浸大學生（個案編號：5143），他在10月1日感不適， 確診學生在上月28日至30日在浸大九龍塘校園上課，中心會派樽予其同學，而其17歲的家人（ 個案編號：5144） 亦確診。他就讀於將軍澳迦密主恩中學，最後一日上課日為9月30日，中心已要求學校大清潔，及派樽予其有關同學。張又指，二人居健明村健明樓，曾在 潛伏期打籃球、BBQ，以及與7至8名家人聚會。

至於被問到有關學校停課的情況，張竹君稱，一般來說如學生及老師如在傳染期上過課，會建議學校停課14日，中心會要求學校大清潔及 派樽予其有關同學，否則就不會要求學校停課。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩