海關水警截獲1,250萬元走私貨物　3年內首撿蘭花及仙人掌

▲ 水警及海關搗破走私活動，截獲總值1,250萬元貨物。（曾秋文攝）

水警及海關搗破走私活動，截獲總值1,250萬元貨物，並且在3年來首次發現有人走私植物出境，包括仙人掌及蘭花，每棵價值最少1,000元。

水警及海關檢獲的78箱貨物，包括花膠乾海味、電子產品 、名牌服飾、白酒﹑多肉植物和蘭花等，當中有從南美入口的仙人掌和從日本入口的蘭花，每棵植物值約1,000至4,000元，屬過去3年首次發現的走私植物，所有貨物總值1,250萬元。

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水警和海關根據情報，周一（5日）晚在龍鼓上灘埋伏，發現一行10人將貨物從一輛密斗貨車運上經改裝的高馬力快艇，於是採取行動作出拘捕，大部分人帔發現後立即登上快艇，向內地方向逃去，剩下44歲的貨車司機即場被捕。

海關海域調查組指揮官張國賢表示，由於疫情關係，多個關口封閉，內地人無法來港，令走私活動變相成為速遞，檢獲的貨物通常是內地自由行旅客來港會購買，今次破獲的貨物是集運形式 ，相信運往廣東省。

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記者：曾秋文