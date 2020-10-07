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落馬洲河套區明年交地　港深創科園首批發展料7年後完工

社會 17:02 2020/10/07

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圖示橙圈位置，是港深創科園第一批次發展位置。

落馬洲河套地區發展規劃曝光，政府指河套區總樓面面積高達120萬平方米，是現時白石角科學園的3倍。料河套區首幅地皮，明年底前交付創科園公司，將先開展首3座樓宇及設施建造工程，最快6年內完工。

香港政府將負責河套區的基礎建設，以及配套設施工程，由香港科技園公司全資擁有的「港深創新及科技園有限公司」，將負責創科園的上蓋建設、營運、維護和管理。河套區設6大優先發展研發領域，包括醫療科技、大數據/人工智能、機械人、新材料、微電子及金融科技。

河套區擬分兩期發展，料建67座樓宇，第一期位於河套區西面，約54萬平方米 ， 涉31座樓宇。第二期則位於河套區東面，面積約66萬平方米，共36座樓宇。

河套地區的首幅土地會在明年底前，交付創科園公司，展開首3座樓宇及相關設施的建造工程，樓宇將設濕實驗室及創新斗室等設施。另外5座樓宇的建造工程，則須配合第一期主體工程的進度；料第一期第一批次發展，可於6年內分階段落成。

為加強可達度，政府擬擴闊落馬洲道；又建議於河套區一帶增建消防局及救護站，將諮詢地區意見。

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責任編輯：吳卓峰

 

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