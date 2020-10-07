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【六合彩】六合彩維持每周攪珠一次不設場外投注　即睇最新攪珠日期

社會 17:08 2020/10/07

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

馬會維持六合彩每星期攪珠一次。（經濟日報資料圖片）

馬會今日（7日）宣佈，六合彩維持每星期攪珠一次的安排，明晚（8日）攪珠後接著3期的六合彩攪珠將定於：

  • 10月15日
  • 10月22日
  • 10月29日

馬會指，10月15日（20/012期）的六合彩獎券將於明日攪珠結束後開始發售，暫時仍只接受網上及電話投注購票服務，而不設場外投注處現場購買六合彩。

顧客可透過網上投注服務「投注區」、馬會投注三合一、電話投注熱線 (1881、1882、1883、1884、1885、1887、1889、「優越」紅卡及各快線)、1886電話投注自動服務系統或「電訊至尊」投注應用程式購買六合彩。

顧客也可前往場外投注處設定香港賽馬會電子錢包、開設或重啟投注戶口及辦理轉賬服務，以方便購買獎券。

馬會稱，將繼續密切留意疫情的發展，以決定往後攪珠及購票的安排。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳曉瑩

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