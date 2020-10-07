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【新冠肺炎】龍城中西藥房38歲售貨員確診不明源頭　2名同屬藥房工作朋友亦確診

社會 17:06 2020/10/07

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

3名確診者屬朋友關係，均於旺角藥房任售貨員。

本港今日新增9宗新冠肺炎確診個案，不乏感染源頭不明個案，當中有3人屬相關朋友關係，均於旺角藥房任售貨員，先後於過去周末發病，當中一名較早發病的患者列為不明源頭感染。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第5136宗確診的38歲男子，與第5135、5137宗確診的43歲男子及37歲男子屬朋友關係，三人分別於旺角西洋菜街龍城中西藥房、豉油街大華藥房及亞皆老街龍城中西藥房任售貨員。

她稱，其中第5136宗確診患者最早於10月3日發病，潛伏期內9月30日曾於九龍城打鼓嶺道按摩；第5135宗則於10月4日發病，亦潛伏期內9月25日曾於油塘與家人按摩，餘下第5137宗亦於10月4日發病。三人於10月5日到養和醫院求診，並確診感染。

張竹君補充，三人平時會互相借貨、傾計，毋須共同食飯已有接觸，惟最早發病的患者未知源頭，亦未見與早前個案相關；中心將到曾到訪的按摩院派樣本樽作檢測。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳正怡

新冠肺炎 衞生防護中心 張竹君 傳染病 新冠肺炎疫情

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