  • 25°C
香港時間 : 20201007日 (三) 19:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【體質大不同】痰濕體質身形偏肥四肢浮腫　浸大中醫推介5款湯水化痰祛濕

保健美顏 18:29 2020/10/07

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

浸大中醫藥學院臨床部講師推介5款化痰祛濕湯水

痰濕體質人士多數是臟腑功能失調，身形偏肥胖，肚腩大而肌肉鬆軟，四肢浮腫。香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師楊君軍推介5款湯水，有助化痰祛濕，改善體質。

1. 白扁豆瘦肉湯

材料：

  • 白扁豆50克、瘦肉200克、蔥適量

製法：

  • 白扁豆洗淨入鍋，瘦肉洗淨切絲入鍋，加約750毫升水，大火煲滾5分鐘，小火續煮30分鐘，加入適量蔥，加鹽調味即成。

2.冬瓜鯽魚大棗湯

材料：

  • 冬瓜300克、鯽魚1條（約400至750克）、粳米150克、大棗25克、生薑3片、粳米150克

製法：

  • 冬瓜洗淨後切塊；鯽魚整理洗淨後與冬瓜一同放入湯鍋內，加入洗淨的粳米、生薑及大棗，加約750毫升水；大火煲滾10分鐘，轉小火再煲約40分鐘，加鹽調味即成。

3.淮山冬瓜湯

材料：

  • 冬瓜150克、淮山50克

製法：

  • 材料洗淨後放入湯鍋中，加約600毫升水，大火煲滾10分鐘後小火再煲30分鐘左右，加鹽調味即成。

4.赤小豆鯉魚湯

材料：

  • 赤小豆50克、鯉魚1條（約500至750克）、陳皮50克、草果5克；黃酒、生薑、蔥、胡椒適量

製法：

  • 赤小豆、陳皮、草果洗淨，用清水浸泡半小時；
  • 鯉魚洗淨瀝乾水分，熱油鍋下薑，將鯉魚煎至兩面金黃；
  • 加入開水約800毫升、適量黃酒，放入赤小豆、陳皮、草果、蔥、胡椒，大火煲滾15分鐘，轉小火再煲1小時，加鹽調味，喝湯吃魚。

5.白菜蘿蔔豆腐湯

材料：

  • 大白菜葉子3片、胡蘿蔔100克、生薑2片、白蘿蔔100克、豆腐200克

製法：

  • 洗淨材料，切成大小均勻的長段，沸水汆水；湯鍋中加入清湯，放入白蘿蔔、胡蘿蔔、豆腐、生薑；大火煲滾後加入大白菜，大火再次煲滾後，加鹽調味，喝湯吃菜。

內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：黃泳欣

相關文章

【體質大不同】痰濕體質人士身形偏肥胖　浸大中醫稱久坐不動可致痰濕
21:53 2020/09/14
【體質大不同】痰濕體質人士身形偏肥胖　浸大中醫稱久坐不動可致痰濕
【體質大不同】氣虛體質易倦面色較白大便稀軟　浸大中醫：或長期壓力大疲勞過度所致
16:19 2020/09/11
【體質大不同】氣虛體質易倦面色較白大便稀軟　浸大中醫：或長期壓力大疲勞過度所致
【體質大不同】氣虛體質易受外邪侵襲致感冒　浸大中醫推介食物+茶療調養身體
15:02 2020/09/15
【體質大不同】氣虛體質易受外邪侵襲致感冒　浸大中醫推介食物+茶療調養身體
健康問題 肥胖 食療湯水 養生 中醫

最高瀏覽

【話題女王】葉璇言行出位開直播頻爆料　舊拍檔古天樂+昔日姊妹胡杏兒受牽連
14:26 2020/10/05
【話題女王】葉璇言行出位開直播頻爆料　舊拍檔古天樂+昔日姊妹胡杏兒受牽連
【天王物業】劉德華父親首置購加多利山豪宅　華仔鍾情何文田為妻女建安樂窩
18:48 2020/10/05
【天王物業】劉德華父親首置購加多利山豪宅　華仔鍾情何文田為妻女建安樂窩
【酒店Staycation】酒店房逾20人慶祝生日　酒店職員勸離開港女KOL不滿：有錢都唔會再光顧
16:32 2020/10/06
【酒店Staycation】酒店房逾20人慶祝生日　酒店職員勸離開港女KOL不滿：有錢都唔會再光顧