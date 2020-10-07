【體質大不同】痰濕體質身形偏肥四肢浮腫 浸大中醫推介5款湯水化痰祛濕
保健美顏 18:29 2020/10/07
痰濕體質人士多數是臟腑功能失調，身形偏肥胖，肚腩大而肌肉鬆軟，四肢浮腫。香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師楊君軍推介5款湯水，有助化痰祛濕，改善體質。
1. 白扁豆瘦肉湯
材料：
- 白扁豆50克、瘦肉200克、蔥適量
製法：
- 白扁豆洗淨入鍋，瘦肉洗淨切絲入鍋，加約750毫升水，大火煲滾5分鐘，小火續煮30分鐘，加入適量蔥，加鹽調味即成。
2.冬瓜鯽魚大棗湯
材料：
- 冬瓜300克、鯽魚1條（約400至750克）、粳米150克、大棗25克、生薑3片、粳米150克
製法：
- 冬瓜洗淨後切塊；鯽魚整理洗淨後與冬瓜一同放入湯鍋內，加入洗淨的粳米、生薑及大棗，加約750毫升水；大火煲滾10分鐘，轉小火再煲約40分鐘，加鹽調味即成。
3.淮山冬瓜湯
材料：
- 冬瓜150克、淮山50克
製法：
- 材料洗淨後放入湯鍋中，加約600毫升水，大火煲滾10分鐘後小火再煲30分鐘左右，加鹽調味即成。
4.赤小豆鯉魚湯
材料：
- 赤小豆50克、鯉魚1條（約500至750克）、陳皮50克、草果5克；黃酒、生薑、蔥、胡椒適量
製法：
- 赤小豆、陳皮、草果洗淨，用清水浸泡半小時；
- 鯉魚洗淨瀝乾水分，熱油鍋下薑，將鯉魚煎至兩面金黃；
- 加入開水約800毫升、適量黃酒，放入赤小豆、陳皮、草果、蔥、胡椒，大火煲滾15分鐘，轉小火再煲1小時，加鹽調味，喝湯吃魚。
5.白菜蘿蔔豆腐湯
材料：
- 大白菜葉子3片、胡蘿蔔100克、生薑2片、白蘿蔔100克、豆腐200克
製法：
- 洗淨材料，切成大小均勻的長段，沸水汆水；湯鍋中加入清湯，放入白蘿蔔、胡蘿蔔、豆腐、生薑；大火煲滾後加入大白菜，大火再次煲滾後，加鹽調味，喝湯吃菜。
內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。
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責任編輯：黃泳欣