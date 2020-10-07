【頭號殺姬Ava】謝茜嘉謝西婷做打女　重溫金球獎影后8個重要角色【有片】

▲ 謝茜嘉謝西婷在《頭號殺姬Ava》做打女。

憑2012年上映的《追擊拉登行動》（Zero Dark Thirty）奪金球獎影后的謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain)，公認是演技精湛的實力派演員。而且謝茜嘉謝西婷一向戲路多變，不只侷限演某一類的電影，曾參演愛情片、劇情片、科幻片等。

雖然《追擊拉登行動》是她的成名作，不過她在片中沒有動作戲份，而動作片亦似乎不是她的範疇。

不過近年謝茜嘉謝西婷努力求變，可是上次演《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix）不成功，但非戰之罪，影片質素與她的演出水平無關。

最新作《頭號殺姬Ava》（AVA） 與《寫出友共鳴》(The Help）導演泰德泰勒(Tate Taylor)再度合作，首次演女殺手的她今次在片中打到飛起，並親身上陣演高難度槍戰、肉搏、追車等刺激動作場面，一改文藝片女星形象。

▲ 《頭號殺姬Ava》

現象回顧謝茜嘉歷來8個不同角：

1.《生命樹》 （The Tree Of Life）



謝茜嘉憑在殿堂級導演泰倫斯馬力克（Terrence Malick）的《生命樹》飾演畢彼特（Brad Pitt）的太太Mrs. O'Brien，雖然戲份不多卻深得關注，無論造型及氣質均展現一股溫柔氣息。

▲ 《生命樹》

2.《寫出友共鳴》（The Help）



導演泰德泰勒導演處男作，謝茜嘉飾演一個天真善良的女僱主。影片以美國黑人民權運動前為背景，描寫她和黑人女傭的日常相處，超越膚色與階級，沒有歧視反而互相扶持，感情真摯，這個角色為她帶來奧斯卡最佳女配角的提名。



3. 《追擊拉登行動》（Zero Dark Thirty）



《追擊拉登行動》的精湛演出令謝茜嘉有份角逐奧斯卡影后寶座，亦為她拿下金球獎最佳女主角，並於同年入選《時代雜誌》全球百大最具影響力人物。

她飾演一位美國中央情報局分析員，堅持用超過10年的時間調查恐怖分子拉登的行蹤，不惜冒着被暗殺的危機，陷入崩潰邊緣。謝茜嘉曾在受訪時透露，為演好角色，會在房間貼滿片中恐怖份子的資料，連休息時都沉浸在劇情之中。

▲ 《追擊拉登行動》

4. 《星際啟示錄》（Interstellar）



名導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的作品，雖然故事圍繞在太空人馬修麥康納希（Matthew McConaughey）身上，但飾演其女兒的謝茜嘉在整個故事中擔任重要核心。

其中一幕Matthew McConaughey身處太空船艙內收看女兒的影像留言，發現女兒一下子已長大成人，兩人對螢幕痛哭流涕，讓人十分動容，成為經典一幕。

5. 《槍狂帝國》（Miss Slone）



謝茜嘉在《槍狂帝國》演政治說客，支持實施槍械管制法案，為求目的不擇手段，甚至身邊人以至自己都能夠犧牲，她憑此片入圍奧斯卡女主角。

▲ 《槍狂帝國》

6.《莫莉遊戲》（Molly's Game）



改編自滑雪選手Molly Bloom的真實故事。Molly放棄運動員夢想後到加州工作，意外成為賭局籌劃人，穿梭在政商名流與巨星之間，贏得財富及眾多大人物的信任。

謝茜嘉再一次演活時代女性的角色，在美豔的外表下可散發霸氣和果斷，但面對困難與挫敗時的無助，亦深深打動觀眾。

▲ 《莫莉遊戲》





7. 《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix）



《變種特攻：黑鳳凰》是謝茜嘉首部參演的Marvel超級英雄電影，飾演大反派角色Vuk。

據知她曾三度拒絕Marvel的邀請，包括:《鐵甲奇俠3》的科學家Maya Hansen、《蟻俠》的「黃蜂女」Hope Van Dyne以及《奇異博士》中Stephen Strange的女友Christine Palmer。

其實早在2014年，她已表示希望見到Marvel可以製作更多以女英雄為主角的獨立電影，她曾於訪問中表示：「如果一生中我只有一次機會可以參演超級英雄的電影角色，不想扮演某人的女友或女兒，我要成為其中一個女英雄，就如黑寡婦的角色，我要穿上戰衣或者臉上有一道大疤痕，而且要參與打戲！」

而她她解釋自己加盟《變種特攻：黑鳳凰》的原因，除覺影片嘗試以女性角色作為故事中心外：「另一個關鍵是導演Simon Kinberg是我的朋友，這是他的第一部導演作品。我們在拍《火星任務》時認識，因此想再次在他的電影中演出。」

8.《頭號殺姬Ava》（AVA）



《頭號殺姬Ava》是謝茜嘉演藝生涯的大突破，首次挑戰女殺手角色Ava，一圓她的「女英雄夢」。

她表示接拍這個角色是因為： 「我需要反抗這個社會套在女人身上的刻板印象，因此我要詮釋一個全新的女英雄角色。」

在影片開拍前兩個月，謝茜嘉開始接受嚴格的體能及武打訓練，除展現矯健身手，更行有餘力發揮內心戲，從一名女殺手的心路歷程鋪陳建構出Ava這個角色的複雜情感，文戲武戲都準備十足。