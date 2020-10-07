梁振英︰教育界存在小部分「超級帶菌者」　必須被隔離

▲ 梁振英稱，教育界害群之馬只是少數。（葛珮帆Facebook短片截圖）

前行政長官、全國政協副主席梁振英今日表示，現時教育界中，有一小部分害群之馬是「超級帶菌者」，必須被隔離。他又再次不點名批評教育局長楊潤雄，以足球隊員為喻，指有官員穿上球衣落場，但不搶球，希望球不在自己身邊，當球在自己腳邊，避無可避時就隨便踢走。

梁振英接受民建聯立法會議員葛珮帆訪問時稱，現時教育界的害群之馬只是少數，但不能因為少數人而令整個教育界蒙羞，認為有必要公開被調查老師資料，以免其他老師蒙受不白之冤。他續以英國為例，稱英國會公開被調查教師的名稱，做法和香港的醫務委員會一樣。梁振英認為，若單靠教育局警告，並無法保證老師之後不會繼續在課室荼毒學生，又指教育局自己關起門來調查，作的判決是否公正無從得知，因此需要社會監察，強調家長有知情權。

九龍塘宣道小學校董會發聲明稱，學校以傳福音為使命，會盡力確保校園保持政治中立。梁振英指出，政治中立這四個字不能隨便用，因為宣道小學是中華人民共和國香港特別行政區下的一間小學，所有教師不只要教育學生「香港是中國不可分割的一部分」，還要捍衛，強調學校沒有政治中立的餘地。他續指，校本管理、獨立自主不能說是無道理，但目前屬非常時期，遇上港獨、分裂國家及主權等重大問題，必須「家法伺候」，不可以迴避。

對於教育界立法會議員葉建源今早在電台稱，其他行業的除牌程序都有聆訊環節，而教育局並無公布過相關程序的文件。梁振英笑稱，可以與葉建源一起要求教育局就事件設立聆訊程序，並讓大眾旁聽。

被問及在學校教國家安全和《基本法》，是否撥亂反正？梁振英稱，「恐怕是亡羊補牢」，他承認，反修例風波暴露了香港社會潛藏的問題，包括教育、教師隊伍管理問題。認為首要是改革教育局管理學校的制度和程序，而教育局內部、學校內部等都無可避免，需要整頓。

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責任編輯：林曉君