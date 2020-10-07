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【居屋2020】申請將截止最新收表23萬份　大批市民放工往樂富交表

社會 18:10 2020/10/07

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

山麗苑提供3,222伙單位，屬今期居屋較大規模發展項目。（資料圖片）

居屋4大屋苑、逾7千個新建單位，以及今期「白居二」計劃，申請期今晚（7日）已結束，房委會最新收表約23萬份，較去年總收表量31萬份少。

高先生傍晚往樂富居屋中心交表。

有大批市民趕緊於晚上7時前，親身到樂富房委會客務中心交表。

一家4口、租住深水埗一單位的高先生稱，他需要跨境工作，心儀皇后山山麗苑單位，但指入表者眾，看淡中籤機會。

房委會資助房屋小組主席黃碧如。（資料圖片）

黃碧如：疫情及經濟影響認購反應

房委會資助房屋小組主席黃碧如相信，受疫情及經濟不明朗打擊下，今期居屋或無以前這麼受歡迎。她預期，申請數目沒以前般踴躍，受疫情影響及經濟不明朗雙重打擊下，市民或對前景不確定，就會卻步暫不申請，但她認為資助出售房屋的需求仍然很殷切。

房委會推售4個居屋新屋苑，涉7,047伙，焦點落於鑽石山啟翔苑，還有馬鞍山錦駿苑、「現樓」火炭彩禾苑，以及皇后山山麗苑，實用面積由278至614呎，折扣是6折，售價117萬至489萬元。

今期居屋綠白表比例是四六比；單身人士配額維持一成，有700個；家有長者配額維持三成，有2,100個。今期居屋家庭入息限額6.6萬元，資產上限170萬元，單身減半。而今年「白居二」配額有4,500個。

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記者：吳卓峰

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