涉港鐵站刑毀設施 21歲青年認罪囚1年賠償1.5萬

▲ 21歲青年承認刑毀港鐵站設施及藏有彈弓等物品，今於西九龍裁判法院被判監1年。(經濟日報資料圖片)

去年9月3日示威者在太子站一帶聚集，21歲無業青年涉在太子站內以噴漆破壞港鐵6部包括八達通查閱機、增值機及售票機，及後被搜出金屬棍及金屬珠等物品，被控刑事損壞等3罪。裁判官今（7日）於西九龍裁判法院判刑時指，被告有預謀破壞公共設施，並帶同彈弓及鋼珠可作破壞或傷人，被告為回應社會不公而犯案並非減刑因素，判監1年，另賠償港鐵逾1.5萬元。

報稱無業的冼名才（現年22歲），早前承認刑事損壞、管有物品意圖摧毁財產及在公眾地方管有攻擊性武器共3罪，並透過律師表示傾向判監，裁判官則先為被告索取背景及勞教中心報告，押後案件至今判刑。

代表律師今引述勞教中心報告內容指，醫療主任認為被告不適合入勞教中心，但報告大致正面。代表律師續指，被告感到後悔，還押期間已嘗到法律後果，今可賠償港鐵逾1.5萬元的損失。代表律師指，被告在學期間積極參與校內活動，今後希望繼續學業，銜接大學學位。

主任裁判官羅德泉判刑時指，事件性質嚴重，被告有預謀犯案，帶同工具到場破壞。裁判官又回顧案發當時的社會情況，形容涉及暴力的非法行為無日無之，參與者大多情緒激動，稍一差池，後果不堪設想，被告犯案時已滿21歲，必然知道行為的潛在危險及嚴重後果。

就首兩項控罪，裁判官指被告響應號召到現場破壞常用的公共設施，量刑起點為15個月，被告認罪及願意賠償獲得扣減。

裁判官續指，被告帶同彈弓及50粒鋼珠到場，必然有機會發射，可作破壞或傷人，考慮到當時被告並非手持該攻擊性武器，否則案情更為嚴重。

就最後一項控罪，裁判官指涉案彈弓及鋼珠是具殺傷力武器，可發射50發鋼珠，以18個月為量刑起點，認罪獲刑期扣減。裁判官強調，被告認為社會有欠公義，但用非法方式作出回應並非減刑因素；3項控罪分別判以7、8及12個月，同期執行，共判監1年。

控罪指被告於2019年9月3日，在港鐵太子站損壞屬於港鐵的1部八達通查閱機、2部八達通增值機及3部售票機，並保管1罐噴漆和1支金屬棍，以及攜有1個彈弓和50粒金屬顆粒。

案情指，案發當日有示威者在太子站聚集，職員從閉路電視看見有人損毀站內設施，並看見身穿黑衣的被告以噴漆塗污售票機，即時報警處理。職員到售票機查看時，被告手上拿著噴漆，警員到場後，從被告身上搜出噴漆、金屬棍等涉案物品。

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記者：林欣樂