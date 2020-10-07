【求子艱辛】懷孕11次胎兒均沒心跳　堅強人妻第12次終陀B因宮外孕被逼流產

▲ 台灣一名婦人懷孕11次胎兒均沒有心跳，第12次成功陀B卻沒想到因宮外孕被逼流產。

懷孕生育過程並非每人都順利，有人妻曾求子多年依然膝下猶虛。台灣一名婦科專科醫生在社交媒體分享，一名太太曾懷孕11次，胎兒均無一有心跳，雖曾多次失望，但求子的渴望卻從未減退，終在第12次時成功懷孕，經醫生檢查後胎兒雖有心跳，卻發現胎兒長在子宮外，只好被逼進行流產手術。

台灣婦科專科醫生林思宏在個人Facebook分享某病人的案例，一名女士多次懷孕但總是不幸流產，記得她很樂觀堅強總是說︰「醫生，沒關係，不用安慰我，我應該就是沒辦法」。她更曾笑指自己︰「我應該是全台灣最容易受孕的女子吧？」

該女士曾做過各式各樣的檢查，尋找流產的原因，但所有數據均顯示正常，林醫生深信，她的身體有某一種抗體攻擊胎兒，導致胎兒沒有辦法長大。

也曾經在一懷孕就試過各種免疫抑制療法，但孩子就是沒辦法長大，一有心跳，下周就是停掉。

曾到美國尋找代母

為了擁有孩子，該名女士與丈夫幾年前花費大筆金錢到美國尋找代母，順利誕下一個孩子。孩子漸漸長大卻感到孤單，她想為孩子增添弟妹，於是準備再次展開辛苦尋找代母的長途旅行，沒想到被突如其來的疫情耽擱，導致無法成行。

人妻第12次懷孕 胎兒有心跳

在前陣子，林醫生知道她第12次懷孕，口說恭喜，心裡卻知道她成功懷孕的機會不大。翌日，她到醫院檢查照超聲波後看見，子宮內有一個不規則的懷孕囊，便安慰她，

可能還是跟前幾次一樣，不妙，等吧！應該會自然流掉！

幾天後，林醫生再次受到該女士的訊息，她表示到檢驗所抽血，懷孕指數大升，「今天抽血指數已經40000多！」林醫生知道後心想，「怎麼可能，40000多很高耶！一定要有心跳了！」他立刻叫她來診所接受檢查，聽見胎兒心跳，而且胎兒快長1.5cm，估計有8周大，林醫生記得，

從來沒有一次懷孕心跳這麼好，從來沒有長到這麼大過！

胎兒長在子宮外需流產

可是，再仔細看，胎兒卻長在子宮外，他靜默30秒後，婦人開口問是否子宮外孕，有否方法把胎兒移進子宮內、可讓胎兒在輸卵管長到多大等連串問題。林醫生只好殘酷地說出真相，「沒有辦法！一定會破掉會大出血！」儘管她不信，繼續詢問保住孩子的方法，他還是直搖頭。

老天爺跟她開了一次又一次的玩笑，這次第12次，玩笑開的更大，有了心跳，還超好，卻是在子宮外。

林醫生再也找不到適合安慰的言語，從她的眼神中也看到失落，「看到心跳聽到心跳比沒心跳更難過的難過。」他呼籲各位父母好好珍惜自己擁有的孩子，擁抱那份上帝送來的禮物。

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責任編輯：王明芳