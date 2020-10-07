活化履行保育使命　細味本土漁村文化

香港人喜愛旅遊，疫情下大家重新探索香港。位於大澳海傍、佇立在靜謐小山丘上的大澳文物酒店，是香港文化及深度體驗遊的好選擇。自2012年開業至今，酒店一直努力發展和推動大澳的可持續旅遊，讓旅客細味大澳漁村的歷史和文化。今年，酒店推出「酒店業青年領袖計劃」，培訓10位本地大專院校生力軍，一同推廣大澳的獨特魅力。



歷史與文化傳承，是社會可持續發展的重要一環。保育工作不止是修葺保養歷史建築，而是有活化、推廣和教育的更深層意義。大澳文物酒店正是本港保育活化的好例子，它由擁有118年歷史並獲古物諮詢委員會評為二級歷史建築的舊大澳警署活化而成，是香港首間榮獲聯合國教科文組織（UNESCO） 頒發「亞太區文化古蹟保護獎」優異項目獎的酒店，並獲世界旅遊獎（World Travel Awards）選為「2016年亞洲領先文物保育酒店」。

塑造文化地標 豐富旅客體驗

大澳文物酒店不僅將這座富古典建築風格的舊警署活化，負責營運酒店的香港歷史文物保育建設有限公司更進行了廣泛的歷史文物搜集和研究，包括收集珍貴的歷史照片，與大澳原居民及駐守大澳警署的退休水警進行訪談等，希望重塑傳統建築及文化風貌，讓大眾更深入體會和了解歷史。作為大澳社區的一份子，多年來參與過百項社區活動，與社區一起發展。酒店每年舉辦開放日，讓遊客親身體驗舊大澳警署的歷史價值和大澳水鄉風情。

酒店自成立以來積極與大澳村民合作，舉辦和參與各類傳統節日慶祝活動，如大澳水鄉婚禮和於2011年被聯合國教科文組織列入中國非物質文化遺產國家名錄的大澳「端午龍舟遊涌」，推動公眾參與及保育傳統文化和歷史。

大澳文物酒店在復修時，根據具權威性的《巴拉憲章》保育準則， 妥善保留了大炮、探射燈、看守塔等特色，以及中西合璧的建築元素，包括中式瓦屋頂、木製平開窗、法式落地雙扇玻璃門等，確保新舊用途兼容。今天，酒店不僅為旅客提供優質住宿服務，其歷史及建築特色亦成為區內必到之處。

培育青年領袖 推廣可持續旅遊

負責營運大澳文物酒店的香港歷史文物保育建設有限公司今年7月推出「酒店業青年領袖計劃」，甄選10位對行業充滿熱誠的本地大專院校畢業生，接受為期6個月有關可持續旅遊、酒店業及文化保育的專業培訓，包括在大澳文物酒店實習。他們將透過計劃學習實用技能及知識，並協助籌備一系列有關可持續旅遊、文化保育和傳統節慶的項目，親身領略香港獨特的歷史傳統，承傳文化保育。

青年領袖之一的李嘉穎十分高興能走到酒店的前線，親身向旅客介紹舊大澳警署的歷史風華和大澳水鄉風情。「大澳文物酒店翻新後保留建築特色，設計融滙中西。這裏有珍貴的歷史文物、社區故事和掌故，令它的內涵更豐富。」另一青年領袖翁雪瑩則指，大澳的棚屋蘊含獨特的歷史文化和傳統智慧，香港歷史文物保育建設有限公司更為區內居民和長者修復棚屋提供資助，別具意義。

大澳充滿水鄉和漁村情懷，大家可從不同角度了解大澳文化，發掘家的獨有魅力。



「酒店業青年領袖計劃」甄選10位對行業充滿熱誠的本地大專院校畢業生，學習文物保育及酒店營運，一同推廣大澳的水鄉魅力。



大澳文物酒店由擁有118年歷史並獲古物諮詢委員會評為二級歷史建築的舊大澳警署活化而成，有濃厚的歷史及建築特色。酒店每年舉辦開放日，讓遊客親身領略舊大澳警署的歷史價值。



大澳充滿水鄉和漁村情懷，市民大眾可從不同角度了解大澳文化，發掘這個地方的獨特魅力。



香港歷史文物保育建設有限公司推出「大澳棚屋復修計劃」，資助大澳居民及長者修復棚屋，保留這獨特建築物及珍貴文化。



（資料由客戶提供）