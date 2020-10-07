海天堂控前股東誹謗案續審 創辦人否認教唆員工洗發霉龜苓膏

▲ 海天堂控前股東誹謗案續審，創辦人吳耀明今續於高等法院作供。(經濟日報資料圖片)

海天堂早年被傳媒指疑將發霉龜苓膏清洗後出售，海天堂其後入稟控告「爆料人」，即海天堂前股東蔡國強，指控對方誹謗及向對方索償約1.3億元，案件今（7日）於高等法院續審。海天堂創辦人吳耀明接受盤問時，法官質疑確實有員工用水清洗發霉龜苓膏，問題只是員工是否受吳教唆，吳否認說法。

海天堂創辦人吳耀明今繼續接受答辯一方盤問，吳被問及多年來知否有沒有員工處理發霉龜苓膏時違規。吳供稱不知道，但若員工覺得龜苓膏已變質，便不應出售，強調這是恆常做法，故毋須向員工發出書面指引。

法官問及吳，當龜苓膏從惠州廠房送港時，車程約一至兩小時，吳會安排有冷凍設備的貨車運送，為何在港將龜苓膏運送至分店時又毋須冷凍？吳解釋，當時未及處理這件事。被問及為何突然在2013年9月作出安排，吳表示沒有特別理由。

答辯一方又指出，吳一直知道員工會以水清洗發霉龜苓膏，並同意員工做法，而蔡早於2006年已提出質疑，但吳當時表示「唔好咁大嘥，洗得就洗！」吳否認說法。

答辯一方又質疑，原告一方呈堂的電話錄音中，指控蔡要脅海天堂合作，否則會「㩒掣」，要摧毁海天堂，但相關錄音卻「無頭無尾」，吳回應指，當時聽到錄音感到相當憤怒，並無留意細節。答辯一方又指蔡於錄音中根本沒有指明要如何摧毀海天堂，事實上蔡是指要披露海天堂會用水清洗發霉龜苓膏的真相，吳否認說法。

吳於盤問下又指，他懷疑蔡與被拍到清洗龜苓膏的前員工林日紅合謀造假，但沒有證據指《蘋果日報》亦有合謀。答辯一方質疑，林事後亦有向公司解釋她並不知道遭偷拍，吳認為這只是她的說法。

答辯一方又指，林曾經向公司解釋她清洗發霉龜苓膏並非有心，只是被利用和貪方便，願意為公司澄清。法官聞言即指，換言之海天堂的確有員工用水清洗發霉龜苓膏，問題只在於是否受吳教唆。吳否認說法，並解釋相信林只是解釋將膠盅龜苓膏轉移至瓦盅時並無跟足公司指示。聆訊明(8日)續。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：楊詠渝