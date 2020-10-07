【同甘共苦】疫情下失業開的士幫補家計　妻子「意外」成乘客：夫妻不需隱瞞

▲ 台灣一名丈夫近日亦因疫情而失業，只好隱瞞妻子改開的士載客幫補家計。

在新冠肺炎疫情肆虐下，各行各業大受打撃，台灣一名丈夫近日失業，只好隱瞞妻子改開的士載客幫補家計。早前他在中秋節假期卻接到一趟包車的生意，等待期間卻發現客人原來是他的妻子，一直自覺對家庭有所虧欠的他即愧疚萬分，但妻子這時的一席話卻讓他不禁流下男兒淚。

隱瞞妻子自己3月起失業

據該名丈夫日前在facebook群組「爆廢公社」指，受到疫情影響，他在今年3月時便已被公司裁員。雖然公司已經給予了2個月遣散費，但當時他的「小孩正值小學入學時間，妻子肚子又有第二個，還有車貸都需要錢」，所以他必須趕緊振作、賺錢養家。因此他決定隱瞞妻子，並把自己的私房錢拿去買台二手車去登記，開始了駕駛的士載客的生活。

每天騎車出門換計程車，下班再把車停遠遠的，再換機車回來。

不過，丈夫坦言開的士最大的缺點就是收入不穩，若要多賺就必須多跑。妻子對此也開始起疑他為何工作時間改變、開始要加班，但丈夫也只隨意找藉口搪塞。開的士初期收入並不多，他甚至因此要向父母借錢，而父母亦答應他不向妻子透露真相。

中秋家庭旅遊一度被打斷

隨着中秋假期臨近，原本答應帶家人到墾丁遊玩的他卻臨時收到車行通知，指有客人指定他在中秋當天包車旅遊前往屏東，讓他被迫取消與家人出遊的計劃，接下這宗生意。

不料中秋節當天，當他開車抵達客人的指定地點時，卻發現停車位置只離他家約500米，「當客人開車門的時候我講不出來，因為上車的是我父母跟妻小」。

我當下一句話也不敢說，因為我不知道怎麼解釋，我這麼久的時間沒跟老婆說實話，也從驚訝變成虧欠…

當時妻子看着他虧欠的表情，只跟他說：「夫妻不需要隱瞞、生活不一定要富裕...你為了我跟寶貝，每天努力開車，爸爸都有跟我說，中秋節我就放你3天假，走吧去墾丁，完成你答應孩子的水母漂」。

這個故事曝光後，網友也紛紛表示感動流涕，「這樓有洋蔥」、「看完眼眶泛紅了」、「看了心很暖眼眶很紅加油」、「天無絕人之路！只要肯努力，絕對會有口飯吃的」、「很棒的老婆能互相體諒，你有一個很棒的家庭，加油。」。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯:王明芳