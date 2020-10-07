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【保就業計劃】第二期首批僱主名單出爐　港怡醫院續獲3,109萬元補貼聘1,151人與第一期相同

社會 17:59 2020/10/07

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政府公布首批領取第二期補貼的僱主名單，港怡醫院獲3,109萬元補貼，為名單中最多補貼的僱主。（資料圖片）

政府第二期「保就業」計劃向僱主提供9至11月的工資補貼，計劃秘書處今日（7日）公布首批領取第二期補貼的僱主名單。

今批名單中領取最多補貼的為港怡醫院，獲3,109萬元補貼，承諾聘用1,151人。其次為電訊商中國移動國際有限公司，獲1839萬元，承諾向686人支薪。

多間零售商繼續有參加計劃，其中售賣體育用品的運動家有限公司獲1,647萬元補貼，以聘用624人；售賣參茸海味的樓上有限公司亦獲1,119萬元，承諾向407人支薪；首飾商TIFFANY & CO OF NEW YORK LTD，取得554萬元補貼以聘請227人。

餐飲店方面，經營Pepper Lunch胡椒廚房的三得利餐飲國際(香港)有限公司獲425萬元以維持聘用324人；日資壽司店香港壽司郎有限公司就獲342萬元，以聘用201人；經營新加坡品牌面包新語及土司工坊的BREADTALK CONCEPT HONG KONG LIMITED亦獲907萬元，承諾向439人支薪。

其他行業方面，測量師行戴德梁行有限公司獲460萬元聘用183人；港珠澳大橋穿梭巴士(香港)有限公司亦得345萬元，以繼續向124人支薪；本港人工智能「獨角獸」初創企業商湯集團有限公司亦獲335萬元補貼，以聘用134人。

第二期「保就業」計劃首批名單取最多補貼的僱主：

僱主名稱 工資補貼金額（9至11月）（萬元） 承諾受薪僱員人數
GHK HOSPITAL LIMITED（港怡醫院） 3,109 1,151
中國移動國際有限公司 1,839 686
運動家有限公司 1,647 624
CHEERLORD INVESTMENT LTD T/A W HONG KONG （新鴻基旗下） 1,185 431
樓上有限公司 1,119 407

註：以上5間企業於第一期計劃亦獲相同補貼金額，及承諾受薪僱員人數不變

資料來源：「保就業」計劃秘書處

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記者：徐紹軒

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