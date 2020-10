【保就業計劃】第二期首批僱主名單出爐　港怡醫院續獲3,109萬元補貼聘1,151人與第一期相同

▲ 政府公布首批領取第二期補貼的僱主名單,港怡醫院獲3,109萬元補貼,為名單中最多補貼的僱主。(資料圖片)

政府第二期「保就業」計劃向僱主提供9至11月的工資補貼,計劃秘書處今日(7日)公布首批領取第二期補貼的僱主名單。

今批名單中領取最多補貼的為港怡醫院,獲3,109萬元補貼,承諾聘用1,151人。其次為電訊商中國移動國際有限公司,獲1839萬元,承諾向686人支薪。

多間零售商繼續有參加計劃,其中售賣體育用品的運動家有限公司獲1,647萬元補貼,以聘用624人;售賣參茸海味的樓上有限公司亦獲1,119萬元,承諾向407人支薪;首飾商TIFFANY & CO OF NEW YORK LTD,取得554萬元補貼以聘請227人。

餐飲店方面,經營Pepper Lunch胡椒廚房的三得利餐飲國際(香港)有限公司獲425萬元以維持聘用324人;日資壽司店香港壽司郎有限公司就獲342萬元,以聘用201人;經營新加坡品牌面包新語及土司工坊的BREADTALK CONCEPT HONG KONG LIMITED亦獲907萬元,承諾向439人支薪。

其他行業方面,測量師行戴德梁行有限公司獲460萬元聘用183人;港珠澳大橋穿梭巴士(香港)有限公司亦得345萬元,以繼續向124人支薪;本港人工智能「獨角獸」初創企業商湯集團有限公司亦獲335萬元補貼,以聘用134人。

第二期「保就業」計劃首批名單取最多補貼的僱主:

僱主名稱 工資補貼金額(9至11月)(萬元) 承諾受薪僱員人數 GHK HOSPITAL LIMITED(港怡醫院) 3,109 1,151 中國移動國際有限公司 1,839 686 運動家有限公司 1,647 624 CHEERLORD INVESTMENT LTD T/A W HONG KONG (新鴻基旗下) 1,185 431 樓上有限公司 1,119 407

註:以上5間企業於第一期計劃亦獲相同補貼金額,及承諾受薪僱員人數不變

資料來源:「保就業」計劃秘書處

記者:徐紹軒