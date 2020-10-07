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衛詩雅賀社交平台達標派福利照　Michelle大騷演技一秒爆喊

娛樂 18:12 2020/10/07

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

衛詩雅的社交平台訂閱人數達標。（取自facebook）

衛詩雅（Michelle）日前為慶祝個人YouTube Channel達到十萬訂閱，決定大派福利，穿上白色Deep V泳衣，並跟好友陳家樂一同玩Wakesurf，大晒靚身形。

Michelle落力經營網上頻道之餘，並密密接job，早前完成拍攝賀歲片後，日前又參與廣告拍攝，在廣告片中談心路歷程。

Michelle在片中分享當演員的經歷及感受，她表示雖然入行多年，但還未有一個演得最好的角色。

出海罕有騷泳照。（取自facebook）

她坦言仍未找到：「因為我覺得每次演完一個角色，都覺得可以好些。如果要找一個自己覺得一百分的演繹，覺得未有。其實我對自己要求好高，我仍找這個角色，希望有日可以好肯定答到大家是哪個角色。」

廣告其中一幕是Michelle一秒爆喊演技大爆發，但原來這場「戲」完全不在劇本中，是導演跟Michelle現場即興「演出」。

衛詩雅在廣告片剖白心聲。

在完全沒有劇本之下，要突然爆喊，Michelle坦言當時腦內一片空白，「我那時想不到任何事，因為拍攝時間有點倉猝，要追日光又去拍其他片段跟相片，故沒特別想甚麼劇情，而運用一點技巧令自己喊。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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