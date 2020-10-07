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民建聯倡超市周日「全單七折」

政治 18:17 2020/10/07

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民建聯副秘書長兼觀塘區議員顏汶羽夫提倡，兩大超市應改行逢周日提供所有貨品「全單七折」的做法。（民建聯提供圖片）

兩大超市百佳及惠康日前宣布推出回饋方案，透過特定團體派發食物劵或現金劵。民建聯副秘書長兼觀塘區議員顏汶羽夫提倡，兩大超市應改行逢周日提供所有貨品「全單七折」的做法，讓全民真正受惠。

顏汶羽表示，近日收到各區市民反映指，部分非牟利社福機構，指定會員才合資格領取百佳提供的200元現金券。他又指，大批受疫情影響失業及開工不足，或有急切需要的市民，由於並非該批社福機構會員而未能受惠。他要求，惠康及百佳等在內受惠於「保就業」計劃的超市集團，應改用逢星期日所有貨品「全單七折」，讓全民真正受惠，履行企業社會責任。

政府早前要求兩大超市百佳和惠康，若申請第二期「保就業」計劃，需減價或提供超市券等。兩大超市其後宣布推出回饋方案，百佳向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人200元現金食物券，共4000萬元。惠康則派200萬張現金券及餐券，並指300款貨半年價格不變。

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責任編輯︰尹櫻霖

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