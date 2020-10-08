【名校巡禮】St. Catherine's英文語境鼓勵主動探索　舊生爸媽為孩子再選母校當自己師弟妹

▲ 兩位St.Cat舊生多次回到母校參加學校活動，藉此貢獻母校，亦創立舊生會，希望為其他舊生尋找舊回憶。（陳國峰攝）

深受爸媽歡迎的國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarte，下稱St. Cat）一直競爭激烈，全因大部分畢業生能升讀傳統名校及國際學校。St. Cat以英語語境聞名，功課量少、學生主動學習及表現自信等吸引不少家長。而不少在St. Cat畢業的舊生，為了讓子女愉快學習，再次為他們報讀該校，做自己的師弟妹。

2代同讀St Cat 感受學校多元化教育



33歲的陳祝安（Jacky），是現任St. Cat舊生會會長，其兒子上學期亦於該校畢業，過去3年他與兒子一同參與學校活動，發現St. Cat的課程內容變得更加多元化，提早啟發學生的潛能。

當年我與妹妹同在這所幼稚園讀書，我們以前上學好開心，我希望我的兒子也在這樣的環境下學習。

▲ Jacky表示，St.Cat提供機會讓學生主動學習。（陳國峰攝）

作為舊生，Jacky深明St. Cat除了教授知識，還會提高學生在課餘時間主動學習的動機。他記得有一次下班回家後，兒子突然表示想看有關消防員的書本或影片，細問之下才知道兒子當天學會消防員英文一詞，老師鼓勵他們回家後與父母研究，「學生能培養閱讀的興趣之餘，還讓孩子發掘更多知識，培養主動學習的性格。」

而且，透過一同參加學校活動，讓Jacky重新學習當年沒有的幼稚園校歌，兩父子的關係變得更緊密，

我會告訴他爸爸以前在學校的回憶，他也會分享自己在學校的事，St. Cat成為我們的共同話題，一同做功課也是屬於我們的親子時光。

▼ 點擊圖片放大 +2

成立舊生會 為母校貢獻

舊生會創會主席張景勛Fun表示，5年前成立舊生會的主要目的，是希望幫助St. Cat學生建立舊生舊朋友的概念，透過參加不同的學校活動「Get Back Old Memories」（尋找舊回憶），在多年後還能記得在幼稚園的開心回憶，

每個人出到社會工作都有壓力，但回到幼稚園就像回到樂園一樣，沒有任何煩惱，做自己喜歡的事。

Fun憶起，能夠重返母校貢獻，只因在20多歲時一個機緣巧合的機會。當年他與其他舊生朋友經過母校，在沒有預約的情況下，輕敲學校大門，開門的是一位女老師，「她看見我後跟我說了一句等等，幾分鐘後她拿著一張照片，指著相片上的學生，她認得我。」原來，這位女老師是Fun在St. Cat讀書時的班主任，「學生認出老師好正常，但老師在多年後能夠在眾多同學中認出你，實在不容易，這件事讓我對學校的感覺更加強烈，就建立舊生會。」

▲ Fun（右一）為幫助舊生尋找舊回憶舊朋友，在5年前與其他舊生成立舊生會。（相片由其他受訪者提供）

Fun亦發現，St Cat的教學方法從以往的單向教學，慢慢變得更多元化。他記得有一次與女友受邀請回校參與音樂課堂，從中體驗到St. Cat的課堂充滿趣味。他負責拉小提琴及單簧管，而女友則吹長笛，

有一個環節是彈奏一個樂器，讓學生猜想是哪種樂器，當時大約20個可愛的小朋友跑過來，真的好感動。

校監：發掘孩子內在的興趣

St.Cat在1970年創立，今年踏入50周年，一直以英文教育課程聞名。校監陳以蘭表示，注重學生愉快學習，不想孩子只死記硬背所學習的內容，希望透過教育激發及發掘小朋友內在的興趣，而非抹殺求知欲。

老師不能一直跟著學生，我們注重激勵學生的內在學習動機，務求希望他們愛上學習，培養孩子的求知欲，為學生打好學習的基礎。

▲ 舊生會創會主席張景勛（左起）、黃淑恒校長、陳以蘭校監及現任舊生會會長陳祝安。（陳國峰攝）

St. Catherine's幼稚園校監校長首次專訪大談教學法，即睇【下一頁】

St. Catherine's面試改網上交短片 校長分享面試貼士 即睇【下一頁】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：梁節儀