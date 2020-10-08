【減肥大作戰】「Fat Amy」半年激減50磅　減肥後與高帥富男友譜出戀曲【附減肥6招】

▲ 「Fat Amy」為健康半年激減50磅。

繼Adele成功減肥後，於《完美巨聲幫（Pitch Perfect）》飾演「Fat Amy」的荷里活明星Rebel Wilson近日在IG公開近照，分享自己成功減肥的照片！

Rebel Wilson為健康，用了半年時間減掉50磅！瘦身成功後，Rebel Wilson宣佈戀上29歲美國高富帥男友Jacob Busch。Jacob Busch的家族是美國著名啤酒釀酒商，外媒估計他的家族身家達134億美元，他個人資產亦有1億美元。

▲ Rebel Wilson宣佈戀上29歲美國高富帥男友Jacob Busch。

Rebel Wilson憑《完美巨聲幫》一炮而紅，但電影公司為了讓她維持形象禁止減肥，甚至要求簽下維持身形合約，體重愈高酬金愈高。不過身形亦限制了她的戲路，亦影響愛情，故於今年下決心訂立減肥目標。

Rebel Wilson曾指自己今年的目標是減到165磅左右，而最近她就在IG分享自己還差3公斤就達成目標！

減肥前：

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到底，Rebel Wilson是怎樣減肥？其私人教練Jono Castano就分享她的瘦身6招！

減肥後：

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1. 每星期最少做5日運動

Rebel Wilson每星期最少做5日運動，每次45分鐘。運動主要做高強度間歇訓練（HIIT），第6日則做負重與阻力訓練。運動可讓心跳達到一定強度，燃燒卡路里達到增肌減脂效果。

2. 混合有氧運動

Rebel Wilson的減肥之旅其實是從《Cats》開始，由於戲中經常要跳舞，又要穿上又熱又重的服裝，她在短短4日就瘦了8磅。沒跳舞時，她又會做混合有氧運動。

3. 每日步行10000步

沒有運動的日子，Rebel Wilson會行1萬步或去行山提升心跳。最簡單的方法就是用手錶或電話計步數。就算夜晚10點只行了9000步，都要繼續完成10000步的目標。

Rebel Wilson亦在IG分享自己會於早上6點起床去行山，有時會做100米衝刺去提升心跳。

雖然我的「衝刺」或許是某些人的「慢步」但我很為自己驕傲，現在我只離目標體重3公斤！

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4. 戒食垃圾食物及含糖食物

飲食戒零食，減少進食麩質及乳製品，並要咀嚼幫助食物消化。Rebel的飲食含大量全麥食物、蔬菜水果、魚肉、羊奶乳酪等。

5. 咀嚼食物30次

每口食物都要咀嚼30至50次，用餐時不能飲水，並配搭口感較乾、硬的無麩質麵包或餅乾。

﻿6. 避免使用「節食」等字眼

教練表示會避免使用「節食」（Diet）這個字，反而希望客戶將運動視為生活習慣的轉變。

我討厭說「節食」，我更著重平衡。你要享受這個過程。如果建立太多限制給自己，就不能享受過程。

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責任編輯：羅嘉欣