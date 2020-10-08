【手冊當畫簿】一支藍筆畫出各式卡通人物　媽媽每天簽幼稚園手冊晒神級畫功【多圖】

▲ 台灣一位媽媽每天簽兒子的手冊時，都畫上一款卡通人物，好有童趣！

手冊是家長和老師溝通的橋樑，台灣一名幼稚園男生的媽媽就利用手冊上的簽名欄大晒畫功，每日都畫一個卡通人物，幾乎沒有重複。該名媽媽拍下相片放上網分享，獲網民大讚台媽是「被耽誤的插畫家」，相信老師看到手冊後，都會看得很開心。

該名蕭姓媽媽近日在facebook群組「爆廢公社」分享了十多張圖片，內有90多幅卡通人物畫作，包括《IQ博士》小雲、迪士尼系列的米奇、布魯圖、Duffy、巴斯光年、大眼仔、小飛象、瑪麗貓Marie，還有小丸子家族、多啦A夢的大雄與胖虎、Marvel英雄系列、加菲貓及蠟筆小新等。

▲ 每款卡通都用心繪畫，其中柯南更上了顏色。（「爆廢公社」fb群組圖片）

蕭媽媽幾乎只用一支藍色原子筆勾畫，幅幅都像真度超高。她發帖文自稱是「很愛畫的媽媽」，這堆畫作是兒子幼稚園的手冊，下學期她主要畫卡通人物，上學期是畫貼圖。

▲ 每個「OK」字款都有不同。（「爆廢公社」fb群組圖片）

網民笑稱︰孩子不能冒簽

帖文在短短一天旋即吸了1.2萬個讚好，網民紛紛大讚蕭媽媽「畫功強大」、「好有心」，是「有才的媽媽」、「高手在民間」，有人更高呼她是「被耽誤的插畫家」。

有這名可愛又用心的媽媽，小孩的童年一定會過得非常快樂有趣。

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有人更好奇老師的反應，相信老師應該很期待看你這名孩子的手冊，還能確定孩子一定不能冒簽。

哪天沒有畫畫，就表示小孩自己偷簽名了！

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責任編輯︰林綺玲