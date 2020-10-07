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【諾貝爾獎】出爐化學獎得主曾為李嘉誠親自授課　展示得獎ＤNA剪輯過程

社會 19:18 2020/10/07

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

2017年，Jennifer Doudna來港與李嘉誠會面時，還親自為李嘉誠上課，利用3D打印的樂高，展示DNA剪輯的過程。(李嘉誠基金會FB圖片)

李嘉誠基金會在社交網站發文，衷心恭賀加州伯克萊大學李嘉誠生物醫學與健康科學講座教授席 Jennifer Doudna 教授榮獲諾貝爾化學獎，以及阿爾伯特大學李嘉誠病毒學 Michael Houghton 教授榮獲諾貝爾醫學獎。

基金會指李嘉誠在得知2人獲獎消息後，高興得淚下。他相信2人的科研方向，並分別於2010年及2011年支持二人工作。李嘉誠特別感謝2人及團隊的努力，為世界帶來改變和希望。 

基金會還透露化學獎得主Jennifer Doudna 教授，早2011年開始在李嘉誠基金會捐資的生物醫學院和健康科學中心發展CRISPR－CAS9 基因編輯技術，2014年被推薦為李嘉誠教授席教授。

而在2017年，Jennifer Doudna來港與李嘉誠會面時，還親自為李嘉誠上課，利用3D打印的樂高，展示DNA剪輯的過程，李嘉誠當時還笑說要把全世界最酷的樂高送給孫兒。

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責任編輯　李志強

大學 李嘉誠 李嘉誠基金會 3D打印 3D 諾貝爾獎 化學

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