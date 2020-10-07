黃應士捐資五千萬　支持浸會大學新聞教育

▲ 錢大康（左）和陳鎮仁（右）感謝黃應士院士（中）對新聞教育的支持。(浸大提供圖片)

香港浸會大學宣布獲資深新聞工作者黃應士院士慷慨捐資港幣五千萬元成立「黃沈慧珍紀念基金」，以紀念其已故妻子，並藉此基金去推動本校傳理學院的策略發展及新聞教育。

浸大指是項捐款為傳理學院成立以來獲贈最大筆捐款，未來將重點支持三個新聞教育的範疇，包括：

襄助浸大設立全港首個「傳媒倫理操守教授席」，以及專門為現職新聞從業員設立的「新聞專業院士計劃」；

為傳理學院學生提供多個獎學金名額，資助他們到海外學習和體驗；

支持學院舉辦國際級高峰會、傑出學人講座系列、大師班及工作坊等特色項目。

黃應士在今日（7日）舉行的協議簽訂儀式上致辭：

對浸會傳理系，即現在的傳理學院，我總有著一份難以言喻的特殊感情。那裡是我和慧珍相遇、相識、相知和相愛的地方，雖然已差不多是半世紀以前的舊事，記憶卻歷久彌新，一直珍藏在我的心坎裡。

浸大校長錢大康衷心感謝黃應士，他說黃應士院士是位一直深愛著妻子的忠誠丈夫，對他選擇於浸大設立基金紀念亡妻，深感榮幸並十分敬重他的決定。浸大亦十分感激黃院士的重大貢獻，指他既是新聞業欽佩的模楷、當代新聞教育學家傳奇，亦是一位充滿愛和關懷的老師。

在這個紀念基金下設立的冠名教授席、新聞專業院士計劃及獎學金將會對新聞專業的老師、從業員及傳理學生帶來啟蒙及推動的效應，不僅對本校甚至全港都帶來巨大的影響。

▲ 浸大代表和黃應士的昔日學生特別送上舊照精選，與黃應士重溫當年於大學的美好回憶。(浸大提供圖片)

浸大協理副校長（內地事務）及傳理學院院長黃煜在致謝辭時說，傳理學院在新冠肺炎持續的艱難時刻獲得這份歷來最大筆的捐款，對學院同仁及學生實在是莫大鼓舞。學院將繼續致力培育更多專業人才，為本地以至全球的傳媒行業作出貢獻。

「黃沈慧珍紀念基金」將用以支持傳理學院以下策略項目，其中包括：

設立「黃應士傳媒倫理操守教授席」，全力推動傳媒倫理教育發展及其實踐；

設立「香港浸會大學新聞專業院士」，為新聞從業員提供在浸大進修為期最多兩個學期的「非新聞學」課程的機會，增進傳媒行業以外的知識；

設立三個奬學金包括「黃沈慧珍海外交流奬學金」、「沈文棋伉儷入學奬學金」及「黃錫彬伉儷優秀學生奬學金」；

舉辦國際性研討會、傑出學人講座系列、大師班及工作坊等特色項目，匯集資深傳媒人、學者、學生以至社會大眾，探討本地新聞業的當前問題，特別是與傳媒倫理相關的議題。

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責任編輯 李志強