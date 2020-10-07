【保就業計劃】第二期首批名單有1.9萬僱主涉68億元補貼　秘書處至今已向12.5萬僱主批出318億元補貼

▲ 「保就業」計劃秘書處今日（7日）在計劃網站公布首批已領取第二期9至11月工資補貼的僱主名單、工資補貼金額及承諾受薪僱員人數，約有19,200名僱主，涉及約68億元工資補貼，承諾受薪僱員人數超過27萬人。（資料圖片）

「保就業」計劃秘書處今日（7日）在計劃網站公布首批已領取第二期9至11月工資補貼的僱主名單、工資補貼金額及承諾受薪僱員人數，約有19,200名僱主，涉及約68億元工資補貼，承諾受薪僱員人數超過27萬人。

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秘書處亦已透過電郵及手機短訊通知第三批超過2.2萬名成功申請的僱主，涉及工資補貼約131億元及承諾受薪僱員人數近56萬。申請人如接受結果，須在通知發出起計兩天內透過查詢網頁確認接受結果。



秘書處指，計及第三批僱主，「保就業」計劃合共向約12.5萬名僱主批出第二期工資補貼，涉及合共318億元工資補貼，承諾受薪僱員人數約133萬名。不過，當中約1.54萬名僱主未能履行第一期計劃的承諾，其中1.47萬名僱主聘人少於承諾人數。政府須向無未能履行承諾的僱主取回約1.9億元金額，相等於第二期三批工資補貼的0.6%，款項會在向相關僱主發放第二期補貼時直接扣除。

秘書處又指，現已完成處理近80%計劃第二期僱主的申請，並繼續處理餘下約3.6萬份申請。



此外，秘書處已合共向約8,100名合資格自僱人士批出7,500元一筆過資助，涉及資助額約6,100萬元。

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記者：徐紹軒