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報業公會成立「報網通」 提供網上廣告宣傳渠道

政治 19:39 2020/10/07

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

報網通現有11家本地報業網站參與，相關媒體均為報業公會成員，包括本地中、英文、收費和免費報業網站。（尹櫻霖攝）

香港報業公會推動的報業廣告平台「報網通有限公司」（報網通）今日（7日）成立，廣告客戶可以透過此網絡，投放流量式廣告，由軟件平台在多個網站刊出，提供以報業網站為骨幹、具公信力和良好內容環境的一站式網上廣告投放渠道。

新平台的營運方式與市場上現在社交媒體流量廣告平台相近，廣告客戶可選擇在指定不少於三個報紙網站投放廣告，或按隨機方式由平台根據不同要求派送。「報網通」啟用後，亦歡迎廣告公司合作投放廣告，並收取分成傭金。

報業公會主席甘煥騰表示，現時網上資訊良莠不齊，假新聞日益氾濫，對社會造成不良影響之餘，亦令廣告商擔心廣告會在內容蕪雜不清的網頁出現。由於報業通成員為報業公會成員，有專業新聞從業員把關，確保投放廣告網站資訊質素。

報網通現有11家本地報業網站參與，相關媒體均為報業公會成員，包括本地中、英文、收費和免費報業網站。

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記者︰尹櫻霖

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