《新聞守護者》冷冽寒冬下人間悲劇　記者揭當年烏克蘭饑荒真相

▲ 同是劍橋大學校友，英國演員占士諾頓體會到Gareth Jones的處境及抱負，演來入木三分。

波蘭女導演Agnieszka Holland新作《新聞守護者》（Mr. Jones）以英國記者Gareth Jones事迹為藍本改編而成，揭露蘇聯史太林執政時期種族滅絕事件。全片在冷冽雪國直面殘酷悲劇，既尖銳探討新聞工作者的社會責任，同時巧妙回應後真相時代議題。

影片講述1933年，充滿抱負的年輕威爾斯記者Gareth Jones（占士諾頓飾），精通法文、德文、俄羅斯文，成為首位登上希特拉專屬飛機作採訪的外國記者，聲名大噪。

▲ Gareth Jones在莫斯科遇上英國女記者Ada Brooks（雲妮莎卻比飾），向他透露史太林政權如何在背後粗暴打壓真相。

擔當時任英國首相David Lloyd George外交顧問的他，眼見蘇聯「烏托邦」鋪天蓋地的報道，對史太林如何為蘇聯快速現代化提供資金感到好奇，遂隻身前往蘇聯，更秘密深入烏克蘭黑土農地作明查暗訪。

他親眼目擊了人為大饑荒的暴行，揭露「烏托邦」煙幕及史太林政權背後的駭人真相︰所有糧食被售往海外，以換取蘇聯工業化所需的資金；數百萬人民則被遺棄當地，餓殍遍地。

原本普通的新聞調查，逐漸變成一場生死之旅，Gareth Jones的經歷更啟發了喬治奧威爾創作著名反極權寓言小說《動物農莊》。

▲ 電影以喬治奧威爾撰寫《動物農莊》的場景段落穿插敘事，講述二戰前Gareth Jones揭露蘇聯大饑荒真相的報道及事迹。

無懼假新聞指控打壓

跟Gareth Jones同是劍橋大學畢業生的占士諾頓（James Norton），曾盛傳將會繼丹尼爾基克（Daniel Craig）後接棒當新一任007，被導演Agnieszka Holland稱讚其演出將傳奇記者的誠實、抱負、智慧一一傳神呈現。

她直言︰「片中關於假新聞、另類現實、媒體腐敗、政府怯懦、人情冷漠的歷史事件，是多麼緊貼現今社會。」

▲ 普立茲獎記者Walter Duranty（左）甘願為蘇共及史太林粉飾太平，迫令駐莫斯科的西方記者與他一致撰稿否認克蘭發生饑荒。

導演通過兩組人物對比來說故事，Gareth Jones被蘇共以6名在蘇英國工程師的性命要脅，威迫他回國後必須噤聲。

但他返回倫敦後眼見英國人不愁衣食，與在烏克蘭目睹的慘況形成強烈對比，決定第一手報道揭露饑荒浩劫，挑戰曾以蘇聯5年計劃系列報道榮獲普立茲獎（Pulitzer Prize）的《紐約時報》莫斯科分部主任Walter Duranty（彼得賽斯嘉飾）。對方對其報道大肆批評並撰文反擊，試圖以普立茲獎光環繼續掩飾真相。

▲ Gareth Jones深入烏克蘭揭開蘇聯經濟快速成長背後的真相，是路有凍死骨的人間煉獄。

此外，導演安排信奉社會主義的左翼作家George Orwell（本名Eric Blair）登場，他起初聽畢Gareth Jones關於大饑荒的匯報後，反思「5年計劃是否為蘇聯處於戰後時期的必要之惡」，推想他其後被Gareth Jones的報道啟發寫出《動物農莊》，諷刺史太林、批評集權制度。

這本經典寓言中的人類農場主人恰巧名為Mr. Jones（影射俄羅斯沙皇尼古拉二世），因此《新聞守護者》的原英文戲名就是《Mr. Jones》。

▲ 普遍以食樹皮維生的烏克蘭饑民，為丁點糧食大打出手。

導演解釋本片除了是向真正值得獲頒普立茲獎、卻於1935年死於非命的Gareth Jones致敬，同時也向歷史事件「烏克蘭大饑荒」致敬，盼望世人毋忘這次人為大饑荒等同納粹德國屠殺猶太人，都是違反人類制度的罪，不要重蹈覆轍。

Info

《新聞守護者》

上映日期︰10月8日

片長︰119分鐘

級別︰IIB



撰文：鄺素媚