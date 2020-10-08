【水痘傳染】女嬰高燒不退生水痘致皮膚細菌感染　媽媽被傳染揭爸爸「生蛇」惹禍

▲ 女嬰被爸爸傳染長出水痘。

水痘屬於急性傳染病，傳染性極高。台中一名未滿1歲的女嬰因全身長滿水痘紅疹而高燒不退，經求醫才發現原來她被本身患有帶狀疱疹（俗稱:生蛇）的父親所傳染。更令人吃驚的是，女嬰母親在照顧3天後也被傳染。

越南裔母親照顧女兒亦被感染

綜合台媒報道，女嬰早前開始高燒不退，而且全身長出水痘紅疹。經送醫後發現，發現她的臉部與軀幹都已出現紅疹、紅色丘疹，合併嚴重搔癢，導致水痘破裂與局部皮膚細菌感染。經醫生診斷，發現女嬰發病前兩周，她的父親亦曾「生蛇」，推斷女嬰因此被傳染。

沒想到女嬰的越南裔母親也因從未接受水痘疫苗的注射，也因此在照顧女兒時被傳染。據台中慈濟醫院小兒科醫生余孟恭指，女嬰在住院5天後，病情已從最初的水疱發展到膿疱，最後結痂，而她的母親則在用藥後病情快速好轉。

余孟恭醫生提醒，水痘不可輕視，因為要擔心的不只是留下痘疤而已。除了有重症疑慮的出血性水痘外，感染水痘的幼兒須留意有無繼發性細菌感染、敗血症或腦炎等併發症；老年人則應注意是否有肺炎、敗血症等併發症，及時適當治療十分重要，才能避免致命危機。

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本港衞生署：水痘可經空氣傳播

據本港衞生署衞生防護中心指出，水痘可透過飛沫或空氣傳播，大多發生在12歲以下的兒童身上。衞生署亦強調，當出現感染病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診。

病徵

患者通常會出現發燒和痕癢的紅疹。

紅疹大概於5天內陸續出現，最初出現於身軀，然後向面部和四肢散佈。

這些紅疹先是扁平，及後形成突起的豆狀小水疱，小水疱維持約3 － 4天，然後變乾、結痂。

患者通常約於2 － 4星期內痊癒。

傳播途徑

水痘可透過飛沫或空氣傳播。

亦可經由直接或間接接觸水痘或帶狀疱疹患者帶有病原體之水疱液、黏膜分泌物而傳播。

潛伏期

10至21天，通常14至16天

傳染期

通常由患者出疹前1 － 2天，至所有小水疱變乾。水痘的傳染性極高，尤其是在患者出疹的初期。

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責任編輯:羅嘉欣