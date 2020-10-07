【體質大不同】濕熱體質人士宜少打邊爐　浸大中醫推薦茶飲清熱袪濕

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濕熱體質的人適合多吃具有清熱、利濕功效的食物，如薏米、茯苓、赤小豆、綠豆、扁豆、鴨肉、鯽魚、冬瓜、葫蘆、苦瓜、青瓜、芹菜、白菜、通菜、椰菜、蓮藕等。不適合吃太辣、太燥的食物，例如煎炸的食物。

濕熱體質少打邊爐為妙

同時也要避免太熱氣、太甜以及補得太厲害的食物，例如羊肉。羊肉雖是很好的食療補品，可濕熱體質的人不宜進食過多。冬天大家喜歡熱熱鬧鬧的圍成一圈打邊爐，邊吃邊聊時間長，吃得過飽喝得過多是經常發生的。

中醫認為打邊爐因為通常會吃得過飽容易引致食物在胃裡積滯，從而生濕生熱，打邊爐又易招致上火，所以濕熱體質的人還是請少打邊爐為妙，即便是要打邊爐，也要記住別吃撐了。酒同樣會生熱助濕，因此濕熱體質的人最好戒酒。

因此，濕熱體質人士宜多食清熱、利濕的食物，當中包括薏米、茯苓、赤小豆、綠豆、 扁豆、鴨肉、鯽魚、冬瓜、 葫蘆、苦瓜、青瓜、芹菜、 白菜、通菜、椰菜、蓮藕等。

可飲用清熱袪濕的茶飲

至於茶飲方面，濕熱體質的人士平時可以飲用清熱袪濕的茶，以下介紹竹葉茅根茶。由於竹葉茅根茶中的淡竹葉和茅根都屬於偏寒性的藥物，可以清熱，同時能令濕氣由小便排出。

經常飲用竹葉茅根茶可以清熱利濕，同時還可以清心安神，對改善睡眠也有一定幫助，有關竹葉茅根茶的製法如下：

材料：淡竹葉5克、白茅根6克

先用涼開水漂洗浮塵，之後用約350毫升滾水沖泡，加杯蓋焗約5分鐘即可飲用。

內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯:羅嘉欣