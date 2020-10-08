【Chill Club】和音歌手鍾達茵被封音樂界綠葉王　失聲死頂繼續演出：能死不能病【有片】

▲ 和音歌手鍾達茵（Pam）最近推出自家歌曲《明明愛你》。

ViuTV節目《Chill Club》的和音歌手鍾達茵（Pam）最近推出自家歌曲《明明愛你》，憑歌寄意講述自己與音樂的「戀情」。被封為音樂界綠葉王的鍾達茵參演過逾百個演唱會，她除了是和音王牌外，也曾為陳奕迅、容祖兒、薛凱琪等作曲填詞，於行內享負盛名。

《明明愛你》是鍾達茵於2011年創作的一首作品，其後賣到台灣由當地歌手林凡演唱。她說：「考慮到《明明愛你》曾賣到台灣，便覺得可以改成廣東話版。」於是，Pam將《明明愛你》收錄於其專輯《MAW（Middle-aged Woman）》內。

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▲ 鍾達茵為ViuTV節目《Chill Club》的和音歌手。（鍾達茵IG圖片）

鍾達茵推出《明明愛你》

《明明愛你》一曲紀錄了Pam與音樂的情緣，「我在想有甚麼一直在我身邊已很久，但我卻裝作不去理會它，那就是音樂。」

她將音樂視作為自己的另一半，「與音樂拍拖多年，我卻不敢去面對它。每當認識新朋友時，我都會介紹自己是從事餐飲業，很少會說自己是一名和音歌手。就正如我和你在一起，但我只是在你的身旁，我與你是沒關係的。」她將對音樂的情感寫成歌，與樂迷分享心聲。

▲ 鍾達茵推出了專輯《MAW》。（鍾達茵IG圖片）

鍾達茵曾參演逾百演唱會

作為演唱會常客的Pam擔當和音歌手及音樂編程員：「我經常指音樂編程員是最悠閒及最大風險的崗位。」每次Live Show都是大挑戰，Pam指：「特別是每場騷的Opening，一定不能有甩漏。」

她回想過往的一次經歷，「近年有次做古巨基演唱會時，就在Opening期間耳邊突然聽到一些很奇怪的聲音，我在想是不是忘了關閉電腦的一些掣。」那次的她糾結於是否應該將一個掣關閉，「若然關錯了，整個騷就會沒了。」幸好最終都得以解決，不過她經常都會面對這些次次不同的「驚喜」。

Pam坦言：「犯錯是不會沒有的，但我們經過長時間鍛鍊，Live最有趣之處，就是即使你犯錯也不能讓別人知道你犯了錯。『不要錯』是做演唱會的人給自己的壓力，因為錯了便會沒有下次。」

▲ 鍾達茵參演過逾百場演唱會。（受訪者提供）

和音歌手最怕病

和音歌手於演唱會舉行期間是沒法請假：「近年有次新年做鄭中基演唱會，我在第二場那天失聲，那次只有兩位和音歌手，我真的很害怕，因此打了類固醇。」她續指：「得悉自己患病時便立即致電給醫生，跟他說我沒法說話，縱然類固醇是很毒，但我當晚要演唱高音部分，失聲就是失聲，於是去打針。」

她笑言當和音歌手是可以死卻不能病，「幸好，當晚是年初二並有煙花匯演，演唱會於9時才開始，而我剛好在9時可以開始說話。」

▲ 鍾達茵於演唱會上擔當和音歌手及音樂編程員。（受訪者提供）

和音歌手是每場演出上不可或缺的成員，Pam表示：「雖然唱和音未必很多人會留意到，唱完落台後會有人跟你說『都聽不到你的聲音』，但可能你已經唱到聲沙，卻仍然有人會問『你唱了嗎？』」

縱然是總被忽視的綠葉角色，但作為一名樂隊成員，她很想跟大家好好解釋，「其實每一位歌手都很值得被尊重，我指的是能開演唱會的那些。一名歌手是需要排舞，以及儲下很多首歌，即使觀眾是為了一首經典歌而入場，但他也需要另外找很多首歌給大家娛樂。」

▲ 鍾達茵曾因失聲而於演出前注射類固醇。（越玲瓏 攝）

她指歌手遠比大家想像中下更多苦功，「以前工作時看見容祖兒，我真的覺得她很辛苦，首先她需要拉筋，為了跳一隻舞而必須拉一字馬出來。她是每天至少要在台下拉一小時筋，而且需要練歌、練氣、修身、記步驟及對白等，比我的壓力大10倍。」

她認為：「人各有志，我真的承受不到這些。如果舉行一場大騷，還需要擔心有沒有觀眾入場。如今的我可以外出時乘搭巴士、在街上買魚蛋吃、不用化妝等，也不會有人理會我。」

▲ 鍾達茵鼓勵大家追夢。（越玲瓏 攝）

鍾達茵被指「不務正業」

「不務正業」這名字已掛在Pam身上多年，「從很多朋友的眼神、媽媽的麻雀腳所灌輸給我的。他們覺得我很晚才起床，認為我這麼大仍在唱歌，而他們卻從沒聽過我的演唱。」

她起初會覺得不太開心，「一些Auntie會說：『阿茵這麼早又去唱歌嗎？』我將跟一位前輩訴說，他拍拍我的膊頭回應：『不務正業真的是我們這行業來的，我也已經不務正業多年了，所以不用擔心的。』自此以後，我便開竅了。」

Pam的家人一直很支持她從事歌唱事業，「他們都很明白的，我很感謝他們。除了會給他們家用外，我們每星期都會一起過，這不是用錢來衡量的。」

能夠做到喜愛的工作，Pam很滿足，「我喜歡唱歌，而且能在唱歌，還有錢收，何樂而不為呢？」她寄語大家：「若然你真的很想做一件事，那就不要等了，去吧！做吧！」

場地：神輿日本料理

記者：梁樂欣