批發商回收Solcoseryl Eye Gel 眼膏　衞生署：未能保證無菌　

▲ 衞生署於今(7日)表示，同意持牌藥物批發商美納里尼香港有限公司（美納里尼）採取預防措施，從市面回收Solcoseryl Eye Gel眼膏，因為有關產品未能保證無菌。

衞生署於今(7日)表示，同意持牌藥物批發商美納里尼香港有限公司（美納里尼）採取預防措施，從市面回收Solcoseryl Eye Gel眼膏（香港註冊編號：HK-21628），因為有關產品未能保證無菌。

衞生署接獲海外藥監機構通知，指上述產品的生產商未能符合生產質量管理規範對無菌操作的要求，導致未能保證其無菌醫療產品的無菌性。作為預防措施，美納里尼自願回收上述產品。上述產品含有小牛血液衍生物，是用於治療眼角膜和結膜的疾病及損傷。根據批發商的資料，受影響產品曾供應予醫院管理局、衞生署、私家醫院、本地私家醫生、藥房及藥行。美納里尼已設立熱線電話（3605 5831）解答相關查詢。

衞生署發言人說，至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，並會密切監察有關回收。發言人補充指，正在使用上述產品的病人應立即停止使用，並盡快向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：洪芷晴