【綠置居滯銷】揀樓客第26粒珠仲有得買　蝶翠苑青富苑僅餘細單位

▲ 綠置居未售單位多達2300多伙，但絕大部分均細過300呎，未必適合家庭客。（資料圖片）

房委會原定今年底推售新一批綠置居單位，不過去年推售的綠置居項目，柴灣蝶翠苑及青衣青富苑共3,696伙，揀樓期逾3個月，至今仍未售罄，尚餘2,341伙，全部都是320平方呎以下的中小型單位。有房委會委員直言，今期綠置居或滯銷。

「綠置居2019」接獲4.9萬份申請，由今年6月底開始揀樓，受疫情影響曾數度暫停。不過近日恢復揀樓程序後，房署每日幾乎邀請800至1,000戶家庭申請者到場揀樓，但到場人數極少。據了解，近日已經輪到第26粒珠的家庭揀樓。

以今日（7日）為例，房署再邀請1,000戶家庭揀樓，最終只有40多人到場，只售出14伙；未售單位尚餘2,341伙，佔發售總數63%。

翻查成交記錄冊，發現蝶翠苑尚餘614伙，可選單位只餘320平方呎以下，全屬中小型單位。青富苑情況更惡劣，還有1,727伙未售，全部單位也細過296呎。

招國偉：有滯銷危機 或所有家庭申請也可揀樓

房委會委員招國偉直言，這期綠置居有頗大可能滯銷。他指至少5個因素，打擊綠表戶置業意欲，包括經濟環境不明朗、受疫情影響置業意欲、兩盤的樓花期長，加上未售單位面積細，而綠表戶「有屋住」也不急置業，令銷情陷入膠著。

他相信，以今期銷情估算，即使申請表第100粒珠的家庭申請，也有機會揀樓；倘再有單位未售，就會全數撥予單身申請選購。

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記者：吳卓峰