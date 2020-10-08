迪士尼義工隊疫下以創意表演慰病童　「魔法」時間助忘卻病痛

▲ 香港迪士尼義工隊以往會到訪醫院及社區，惟疫情下服務受阻，義工團隊便改以視像方式，包括拍攝故事影片及節目，繼續將歡樂帶進不同地方。(黃建輝攝)

疫情下人與人的溝通或要轉至網上，但無阻彼此的交流。香港迪士尼義工隊以往會到訪醫院及社區，惟疫情下服務受阻，義工團隊便改以視像方式，包括拍攝故事影片及節目，繼續將歡樂帶進不同地方；有義工為讓幼童投入其中，利用2周公餘時間手畫故事角色「人物頭」給小朋友講故事，看到他們由心而發的笑容而感到滿足，也減輕病童心靈上的痛楚。

繪故事角色 小孩聽故事更投入

Lily因憧憬迪士尼的童話歡樂氣氛，畢業後便加入迪士尼人力資源部，更多次參與義工活動，去年更加入迪士尼義工隊領袖委員會，協助組織活動︰「樂園暫停開放期間，很多恒常的義工活動未能親身到場，但我們仍然很想可以帶歡樂給他們」，於是改為拍攝故事影片及以網上遊戲室與兒童互動。

她分享，由上月起每月會製作2集約半小時的迪士尼節目，並在香港兒童醫院播放。因怕幼童隔着熒幕聽故事易分心，她特意在公餘時間親手繪製一系列《冰雪奇緣》角色人物頭，以讓幼童更有代入感。而講述故事時更加入有關「過冷水」的科學實驗，將蒸餾水和碗放在雪櫃冷凍，取出後將水倒進碗中，形成冰柱，以向小朋友講解水的不同形態，盼他們除得到娛樂外，亦可學到新事物，含教育意義。

她表示，每當看到病童打開心扉參與活動，投入故事︰「會『嘩』一聲，好開心、好熱烈的反應，令你始料不及」，令她十分高興。

義工隊另一成員是來自蘇格蘭的Max，他2013年加入香港迪士尼樂園成為綜藝表演人員。他說，拍攝演出影片時為吸引幼童的注意力，他會邀請小朋友一起做簡單魔術及做一些手指挑戰動作，利用「魔法」時間把快樂帶給病童，讓他們暫時忘卻病痛，他更形容創意表演是「一條可解開人與人之間距離的鑰匙」。

