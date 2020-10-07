收藏家符春曉失竊50億元收藏品　警方拘3名男子毛澤東字畫遭一分為二

▲ 長2.83米的報稱毛澤東字畫被剪開。(黃傑偉攝)

著名收藏家符春曉位於油麻地的住宅單位上月遭爆竊，報稱損失總價50億元的收藏品，包括有毛澤東親筆字畫。警方之後拘捕3名男子，分別涉嫌爆竊、處理贓物，及協助罪犯，又起回部分贓物。不過，最貴重的一幅2.8米長，報稱毛澤東真跡字畫被人一分為二。

有組織及三合會罪案調查科高級警司何振東表示，警方於今年9月10日接獲報案，事主報稱失物估值約50億元，包括10枚銅幣、2萬多枚舊郵票、7幅報稱毛澤東親筆書法。調查發現當日凌晨有3名中國籍男子乘的士到案發現場，犯案後乘的士離開，於是在上月22日在灣仔拘一名49歲姓林男子，涉嫌處理贓物，並在其住所起回部分贓物，包括2枚銅幣及一幅長2.8米毛澤東親筆字畫，但字畫被剪開一分為二，警方估計因書法過長，難以展示，有人遂將它剪開2份。

▲ 銅幣。(黃傑偉攝)

至昨日，警方在油麻地一個住宅單位拘捕2人，包括44歲姓吳男子涉嫌爆竊罪，以及47歲姓譚男子涉嫌協助逃犯罪，兩人正被扣查。警方相信目前仍有至少2人在逃。

何振東表示，不法分子通常會針對長期無人出入的住所或低設防大廈犯案，建議市民好好保存貴重物品，可設置保安設備或存放在保險箱。

▲ 有組織及三合會罪案調查科高級警司何振東。(黃傑偉攝)

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記者：黃傑偉