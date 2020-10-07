  • 25°C
香港時間 : 20201007日 (週三) 23:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

收藏家符春曉失竊50億元收藏品　警方拘3名男子毛澤東字畫遭一分為二

社會 22:51 2020/10/07

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

長2.83米的報稱毛澤東字畫被剪開。(黃傑偉攝)

著名收藏家符春曉位於油麻地的住宅單位上月遭爆竊，報稱損失總價50億元的收藏品，包括有毛澤東親筆字畫。警方之後拘捕3名男子，分別涉嫌爆竊、處理贓物，及協助罪犯，又起回部分贓物。不過，最貴重的一幅2.8米長，報稱毛澤東真跡字畫被人一分為二。

有組織及三合會罪案調查科高級警司何振東表示，警方於今年9月10日接獲報案，事主報稱失物估值約50億元，包括10枚銅幣、2萬多枚舊郵票、7幅報稱毛澤東親筆書法。調查發現當日凌晨有3名中國籍男子乘的士到案發現場，犯案後乘的士離開，於是在上月22日在灣仔拘一名49歲姓林男子，涉嫌處理贓物，並在其住所起回部分贓物，包括2枚銅幣及一幅長2.8米毛澤東親筆字畫，但字畫被剪開一分為二，警方估計因書法過長，難以展示，有人遂將它剪開2份。

銅幣。(黃傑偉攝)

至昨日，警方在油麻地一個住宅單位拘捕2人，包括44歲姓吳男子涉嫌爆竊罪，以及47歲姓譚男子涉嫌協助逃犯罪，兩人正被扣查。警方相信目前仍有至少2人在逃。

何振東表示，不法分子通常會針對長期無人出入的住所或低設防大廈犯案，建議市民好好保存貴重物品，可設置保安設備或存放在保險箱。

有組織及三合會罪案調查科高級警司何振東。(黃傑偉攝)

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：黃傑偉

罪案 油麻地 郵票

最高瀏覽

【話題女王】葉璇言行出位開直播頻爆料　舊拍檔古天樂+昔日姊妹胡杏兒受牽連
14:26 2020/10/05
【話題女王】葉璇言行出位開直播頻爆料　舊拍檔古天樂+昔日姊妹胡杏兒受牽連
【天王物業】劉德華父親首置購加多利山豪宅　華仔鍾情何文田為妻女建安樂窩
18:48 2020/10/05
【天王物業】劉德華父親首置購加多利山豪宅　華仔鍾情何文田為妻女建安樂窩
【重男輕女】新抱連生兩女第3胎照超聲波仍是女　奶奶迫墮胎才知是孖仔痛失男孫
今日 13:38
【重男輕女】新抱連生兩女第3胎照超聲波仍是女　奶奶迫墮胎才知是孖仔痛失男孫