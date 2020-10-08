【藝術展覽】K11 MUSEA展出普普藝術大師Keith Haring經典畫作　珍貴紀錄片收錄藝術家未公開訪問

▲ 《豐饒》（The Fertility Suite），1983，全套5幅彩色絲網版畫。（K11 MUSEA提供）

在普普藝術中，美國街頭藝術家Keith Haring（1958-1990）一直是代表人物之一，其以粗黑線繪畫沒有眼耳口鼻的人物構圖，加上狗、嬰兒、飛碟、電視這些經常出現的圖案，就算是普羅大眾一望已認出是Keith Haring的傑作。富藝斯（Phillips）拍賣行將於10月9日至18日，在香港K11 MUSEA 6 樓全新登場的K11 Art & Cultural Centre呈獻《Keith Haring: Falling Up》展覽，讓大家可以更了解這藝術家的作品。

可洽購收藏畫作

這次展覽所呈現的作品，包含Keith Haring在短暫而輝煌的藝術生涯中一系列畫作和雕塑，還有一組來自藝術家朋友的紀念品，希望透過這些作品，領略這位普普大師的創作傳奇，而現場展出的作品和紀念品，可透過富藝斯私人洽購部門購藏。

富藝斯私人洽購部主管暨副主席Miety Heiden表示：「風靡全球的Keith Haring是普普藝術與20世紀繪畫史上最重要的人物之一，他重新定義了公眾對藝術的理解並成就其在藝術史上不可取代的地位。從他標誌性的公共藝術創作到具代表性的版畫，Keith Haring的作品模糊了高級藝術與通俗文化的界限。這位塗鴉奇才在31歲時不幸英年早逝，但他留下來的作品對後世影響深遠。」

Miety表示，今次展覽除了Keith Haring以不同主題媒介創作的經典作品，還有其朋友收藏幾十年的紀念品。他期待與資深和新晉藏家及藝術愛好者，分享這些流露出藝術家充滿趣味和天賦異人的創造力之展品。

▲ 《給流動送餐車的肉餅》（Meatloaf Drawing for Meals on Wheels），1987，水粉、墨、紙本。（K11 MUSEA提供）

自幼即展現繪畫才華的Keith Haring於1978年移居紐約，就讀紐約視覺藝術學院。盡管他的作品充滿了色彩和趣味，實際上有更深層的意義，探討著死亡、性愛和戰爭等各種現實生活中面對的問題。

他短暫的藝術職業生涯始於用白色粉筆在地鐵站中的廣告看板上塗鴉，其後成為藝術家經典之圖形視覺藝術語言。從公共壁畫、T恤到Swatch手錶，Keith Haring充滿活力和多元的創作隨處可見，使精緻藝術與通俗文化打破藩籬，並讓街頭塗鴉以藝術的呈現方式，真正走入人群。

▲ 《無題》，1989，鋁、綜合材料。（K11 MUSEA提供）

播放珍貴紀錄片

這次除了展覽外，還會在K11 MUSEA的Sunken Plaza水簾舞台播放紀錄片《Keith Haring: Street Art Boy》，讓到訪者透過影片來了解這位20世紀普普藝術先鋒的狂野創造力。

這部紀錄片收錄了Keith Haring未公開的訪問，以及其基金會存檔的珍貴資料。Keith Haring於1989年診斷出罹患愛滋病後，請作家兼藝評人John Gruen為他撰寫傳記。那年夏天，藝術家花了5天的時間，向John巨細無遺透露他一生的故事，而這些內容也收錄在此片中。影片也訪問了藝術家從賓夕凡尼亞州的青春時期，到遊走於紐約五光十色生活時期最親密的友人、家人及工作夥伴，分享他們與Keith的邂逅，以及這位曾經充滿生命力的藝術家，留給他們對愛滋病危機的啟示。

《Keith Haring: Falling Up》

日期及時間：10月9日-18日，10am-10pm

地點：尖沙咀梳士巴利道18號6樓K11 Art & Cultural Centre

《Keith Haring: Street Art Boy》紀錄片放映

日期及時間：10月10日（六）6：30pm/8pm，共兩場

地點：K11 MUSEA Sunken Plaza水簾舞台（入口在B1近Lancome）

K11 MUSEA 1周年，還有以下文化活動：

9米高《梵高的耳朵》（K11 MUSEA海濱長廊）：由來自挪威與丹麥的藝術家組合Elmgreen & Dragset打造，2016 年於紐約洛克斐勒中心首展已引來全球哄動。這其實是一個游泳池藝術裝置，不銹鋼梯子、圍邊的燈和跳水台等元素，使它更為逼真。

▲ （K11 MUSEA提供）

可以帶回家的《小莫瑞吉奧》（K11 MUSEA地下MUSE EDITION）：西班牙藝術家Javier Calleja是當代最炙手可熱的藝術家之一，其創作的人物擁有一雙大眼睛如玩偶一樣令人印象深刻，就好像今次展出的《沉思男孩》，木製的雕像勾畫出一個天真無邪的男孩像冥想般坐著，頭頂著幾本書，上面還坐著一頭小黑貓。

▲ （K11 MUSEA提供）

另一件藝術裝置《小莫瑞吉奧》，則是Javier Calleja向他崇拜的藝術家Maurizio Cattelan 致敬。K11 Design Store更會在網上同步發售《小莫瑞吉奧》藝術模型。這個8厘米高的《小莫瑞吉奧》藝術模型（$3,000），有101款頭髮與衣服的色彩配搭組合，當中以灰色限量版最稀有及搶手。藝術模型全以黑色禮盒密封，附特製迷你展示架，開箱一刻才揭曉顏色，帶來無盡驚喜。

▲ （K11 MUSEA提供）

放映劉嘉玲主演的《惑》：K11 MUSEA 2 樓的Gold Ball（10月9日-11月8日，10am-10pm）將首映由劉嘉玲主演、藝術家程然導演的短片作品《惑》。9分鐘的短片，闡述一個被盜並已被遺忘的私人電郵成為了信息發送者，自動衍生出上百個人名，成為虛擬城市網絡中迴盪的虛無名單。

▲ （K11 MUSEA提供）

記者：何小雲