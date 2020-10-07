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【教師遭釘牌】多個教育團體發起一人一信促撤回釘牌決定　校董學會發聲明支持局方決定

社會 22:49 2020/10/07

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九龍塘宣道小學一名教師被教育局取消註冊。（資料圖片）

教育局首次以專業失德取消九龍塘宣道小學一名教師註冊，香港教育同行陣線、進步教師同盟及教育野等4個團體今（7日）發起一人一信，要求教育局撤回取消教師註冊決定。

香港教育同行陣線認為，被除牌教師設計的教案內容，並無如局方所言「散播港獨信息」，而是使用客觀新聞材料讓學生歸納分析，沒有偏離「言論自由」的主題，批評教育局拒絕接納涉事學校自行調查事件得出的報告結果，認為是次事件是對教師的政治打壓及對學校自主的侵犯，目的是在學界製造白色恐怖。

香港校董學會今發聲明表示支持教育局就個別教師因專業失德而註銷其註冊，亦支持設上訴機制，讓涉事教師作出申辯，反對教師以「言論自由」作借口，向學生灌輸「港獨」、仇警及反國安法的言論。

校董學會表示贊同涉事的九龍塘宣道小學校董會提出「確保校園保持政治中立，提供適切教育，以達致全人發展」的目標，並希望各辦學團體關注教師所採用的教材及進行的教學活動，提醒教師專業遵守。

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責任編輯：馮琪雅

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