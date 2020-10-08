【平民IB】放試卷夾萬「人咁高」嫌太細　IB認證審批嚴謹超本地學校想像

▲ 直資學校地利亞修女紀念學校吉利徑分校於2020/21學年開辦平民IB課程，年學費僅2.5萬元。（程志遠攝）

開辦國際文憑大學預科課程（IBDP）須獲得國際文憑組織（IBO）認證，地利亞修女紀念學校吉利徑分校校長陳鉅培說，其「平民IB」理念與IBO建立IB課程原意不謀而合。IBO的審批要求嚴謹，他透露，在校舍設備檢查的關卡，學校曾被考官指存放試卷的夾萬太細，甚至實驗室花灑未符要求，其嚴謹程度超越本地學校想像。

陳鉅培校長回想學校經歷IBO、教育局及校董會的多重關卡，「我以為要說服IBO係好難的一關，其實係最容易」，因IB課程建立原意是「將優質教育推廣到世界各地，不是將IB變成有錢人專利」，故IBO方面十分認同其開辦平民IB的理念，形容「說服佢哋係相當容易」。

該校於本學年開辦「平民IB課程」，全年學費2.5萬元，比其他直資學校平逾7成，詳情即睇【下一頁】

不過，陳鉅培笑言，在校舍設施檢查時亦曾經「肥佬」，他知悉IBO要求學校用夾萬存放公開試試卷，故最初在其他分校覓得一個巨型夾萬、「好似人咁高」，但考官到校檢查時質疑夾萬太細，未能存放所有科目試卷。

房間如保險倉 專放試卷

他相信是因為同一份試卷全球考生應考，對方特別重視安全性，形容「嚴謹程度超過DSE」，最終學校另闢一間房間專門放試卷，變成一個「保險倉」，全校只有統籌主任「揸匙」，校長也不能自由進出，記者訪問當日欲到保險倉拍照也被主任禁止，保安相當嚴密。

▲ 國際文憑組織派員到校檢查及給予意見後，學校將實驗室外的花灑改為設於實驗室內。（程志遠攝）

雖然學校曾參考其他IB學校，在兩間實驗室門口外設花灑，當化學品沾到身上時，可以即時用花灑沖洗，但考官亦有挑剔過，指「一定要裝喺實驗室入面」，「香港一般實驗室無呢個要求，亦是香港學校想像唔到嘅設備」，最後學校將花灑移到實驗室內，並在旁加設浴簾。

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記者：馮琪雅