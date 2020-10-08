【平民IB】地利亞吉利徑辦IB課程年學費2.5萬　校長：向港不公平現象吶喊

▲ 地利亞修女紀念學校吉利徑分校本學年開辦「平民IB課程」，校長陳鉅培說是向香港不公平現象的一種吶喊。（程志遠攝）

本港國際文憑大學預科課程（IBDP）普遍學費高昂，獲公帑資助的直資學校IB全年學費動輒8萬多元，被視為「貴族專利」。

位於美孚的直資學校地利亞修女紀念學校吉利徑分校，透過培訓本地教師開源節流，本學年成功開辦全年學費僅2.5萬元的「平民IB課程」，校長陳鉅培冀向「香港不公平現象吶喊」。他亦希望透過難度稍低的IB中文課程，提升校內少數族裔學生入大學比率。

外地考察 清貧學生可入讀 港成貴族專利現象荒唐

陳鉅培校長接受本報專訪透露，他在5年前已開始觀摩其他學校開辦IB課程經驗，以籌辦自家「平民IB課程」，去年6月終獲國際文憑組織（IBO）認證成為IB學校，並於上月正式開課。

香港有一個印象，讀IB一定係貴族，我覺得呢樣嘢好荒唐，其他國家窮人都讀得，點解香港要8萬幾蚊先可以讀呢？

陳鉅培參考過其他國家經驗，4年前他更親身到加拿大探訪當地的IB學校，當地學校辦學宗旨表明讓家境清貧學生入讀，獲政府資助下，毋須額外收學費；而他開辦平民IB正是「向香港不公平現象嘅一種吶喊」。

校長分享審批認證過程嚴謹，放IB試卷的夾萬「人咁高」仍被指太細，詳情即睇【下一頁】

▲ 曾親身考察外地的IB學校，陳鉅培校長形容本港IB課程學費動輒8萬多元的現象荒唐。（程志遠攝）

地利亞吉利徑少數族裔佔大多數 考DSE較「蝕底」

陳鉅培萌生辦IB課程的念頭，亦是源於過去照顧校內家境清貧的弱勢學生經驗。他指其學校主要取錄非主流學生，目前全校學生來自20個國家地區，8成為非華語學生，佔比例最多的首3位是巴基斯坦、印度及尼泊爾， 香港人僅排第4。

他認為現時文憑試的中英文雙語要求有問題，

少數族裔學生必定蝕底，中文要求不切實際；IB語文科可選擇母語水平，或要求稍低的第2語言水平，滿足到中三、中四的本地水平，但要求唔會低到好似GCSE（綜合中等教育證書），有助融入社區。

較其他直資校IB學費平逾7成 培訓本地教師以節省成本

翻查過往採雙軌制、在高中兼辦DSE及IB課程的多間直資學校，全年學費仍介乎8.3萬至13萬元，地利亞吉利徑的新課程學費，較其他直資校平7成或以上。

陳鉅培透露其平學費的秘密，參考其他學校經驗，「發覺海外招聘的教師，薪金跟香港教師基本上是一樣，但貴在額外的居住、交通及生活津貼」，有關津貼幾乎佔薪金一半。

為開源節流，陳鉅培表示，包括他及統籌主任在內的15至16人IB團隊都是本地人，包括本身在學校任教的教師，以及他早年任教的地利亞百老匯分校的畢業生等，後者是在香港出生的少數族裔，與學生同聲同氣，而開辦IB課程仍要派教師海外受訓，合共數十萬元開支，他認為本地教師受訓後亦可駕馭國際課程，並承諾未來調整學費時，會以學生的負擔能力作考慮。

他稱籌備IB課程要過幾關，除獲取IBO認證及教育局批准，「說服自己人先係最難嘅一關」，他指校董會最驚蝕錢，實際上學校需增聘教師及每2至3年進行培訓等，故他特意做了未來10年預算，在校監新世界主席鄭家純支持下，請來瑞士的IB專家協助，「搵我開幾次會、捽我盤數，睇10年預算係咪合理」，最終亦能說服對方。

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首年12名中五生讀IB 本學年中一入學申請首逾400人

陳校長指開辦IB非為提高收生人數，但籌辦課程的近年間，申請入學數字的確有上升，本學年入學的中一生申請人數更首度超過400人，每4人爭1學額，部分家長明言是想讓子女讀IB。陳校長認為家長可以按子女性格選擇，「有諗法」及主動發表意見的人較適合讀IB，愛背誦的則宜讀DSE。

校方上學年已從近20名報名的中四學生進行評估篩選，最終本學年共有12名中五生獲安排讀IB；按局方要求，全中五級110多名學生，最多可讓41人讀IB。

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記者：馮琪雅