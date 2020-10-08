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立即參加 “Farm-tastic” 會員百萬獎品大抽獎 即有機會贏取豐富獎品

特約資訊 09:39 2020/10/08

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

New World CLUB 將於2020年10月8日至2020年11月15日期間舉辦 “Farm-tastic” 會員百萬獎品大抽獎。訪客凡於推廣期內以New World CLUB會員身份於指定網站連結登記抽獎，即有機會贏取豐富獎品，包括豪華旅程體驗、北歐雙人來回機票及住宿、一卡鑽石等，總值約港幣100萬。

“Farm-tastic”會員百萬獎品大抽獎設有多項獎品，頭獎更可享受「Farm-tastic Artisanal 旅程體驗」，包括價值港幣15萬的K Dollar、K11 ARTUS 豪華住宿體驗兩晚連早餐（供兩位用）、香港瑰麗酒店Asaya養生體驗，以及Nature Discovery Park城市耕作體驗及導賞團，頭獎總值港幣20萬。

↓↓立即參加 “Farm-tastic” 會員百萬獎品大抽獎：https://bit.ly/2WsaTPC ↓↓

參加抽獎辦法
1. 登記成為New World CLUB會員
2. 根據規定於指定網站連結成功登記參加抽獎及換領抽獎機會
3. 收取成功登記抽獎之確認電郵即可。

↑↑立即參加「Farm-tastic 會員百萬獎品大抽獎」：https://bit.ly/2WsaTPC ↑↑

* 每名訪客最多可同時以即場登記及網上登記方式，換領共兩次抽獎機會。

活動日期：2020年10月8日至2020年11月15日
得獎名單：2020年12月9日於星島日報及南華早報公佈，得獎者亦會收取中獎電郵通知
條款及細則：https://bit.ly/3d6Sajd

（資料由客戶提供）

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