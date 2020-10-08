【疫境有情】疫情下影業約9成製作人沒工開　四大天王等捐款助基層　

▲ 四大天王等捐款助業界基層。

新冠肺炎疫情下各行各業大打撃，香港電影業是其中一個大受影響的行業，約9成影視製作人員沒工開，基層工作人員零收入下，經濟陷困境。

今日（10月8日）有報道指，叱吒90年代的四大天王：劉德華、張學友、郭富城和黎明等，各捐出100萬元助業界基層。

其實早前香港演藝人協會與香港電影工作者總會發起「香港電影工作者疫境支援計劃」，由演藝人協會會長古天樂與曾志偉、成龍等牽頭，聯絡英皇、寰亞、安樂等共10間公司，每間投資300萬元，並向電影發展基金申請900萬，即合共3900萬元拍抗疫電影《總是有愛在隔離》，望保就業，助電影基層人士過難關。

▲ 抗疫電影《總是有愛在隔離》

可是有指，向政府申請的900萬元最終卻只獲批約7成而已，因此古天樂、黃百鳴等改為再向每間電影公司再集資90萬元，可是部份對於要再出錢投資，表示有所保留，未達共識。

另外，今日有報道稱，四大天王的劉德華、張學友、郭富城和黎明已各自捐100萬元助業界基層。同時，鄭秀文、楊千嬅、張智霖夫婦、劉青雲等幾十位演員亦以實際行動，分別捐50到100萬。

據悉，這班紅星捐款已共逾千萬元，而這些善款已由演藝人協會陸續發放給演員和幕後基層解燃眉之急。