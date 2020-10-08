【小氣丈夫】準媽媽即將臨盆想打無痛分娩　丈夫嫌貴拒絕：我媽那個年代都直接生

▲ 準媽媽想打無痛分娩，丈夫卻嫌貴拒絕。

常謂「生仔十級痛」，媽媽都用自己的生命去生孩子。有即將臨盆的台灣準媽媽，近日在社交平台投稿，由於是第一胎，加上自己很怕痛，希望能打無痛分娩，卻被老公以太貴為由拒絕，甚至稱「我媽那個年代都直接生，沒道理你不行」。

這名準媽媽在facebook專頁「靠北老公2.0」投稿，她表示，自己即將臨盆，這是第一胎，而她很怕痛，聽說打分娩針會比較不痛，於是與丈夫商量。不料，丈夫卻覺得分娩針太貴，價錢約6000至1萬台幣（約1600至2700港元），一直問她可否自然產。

準媽媽表示，她已經不住月子中心，讓奶奶幫忙陪月，小孩也要自己湊，因此希望生小孩時能輕鬆一點。

我老公居然說，「我媽說他那個年代小孩都直接生，沒道理你不行啊！」

丈夫斥準媽媽嬌生慣養

聽到這番話，準媽媽感到非常無奈和生氣，早前奶奶做手術，老公都願意加錢讓奶奶用防沾黏的藥，但現在她要生小孩，卻不讓她打無痛分娩。她認為，奶奶現時骨質疏鬆，還有各種身體不適都是當年坐月坐得不好落下的病根。

你媽現在說覺得不用打，你就不幫我打，那是不是我月子也不用坐？你不幫忙付錢我就自己買針！

丈夫聽完後仍覺得準媽媽無理取鬧，一直跟她說，以後要花的錢更多，哪來這麼嬌生慣養，令準媽媽委屈得快要哭，認為為這種男人生小孩很不值。

分娩針針頭那麼粗，放平常我也怕，一樣都要糟罪，就不能捨不得我一點嗎？

大批網民紛紛批評丈夫無情，「把他21根肋骨打斷，他就能體會有多痛」、「帶你的男人去結紮，不准打麻醉」，有人更認為，生完孩子就直接離婚，自己養孩子更好，「現在這樣對待，坐月子時不就更慘，然後自己顧孩子時，婆婆甚麼都介入...」、「一個不會疼老婆的男人，跟他只要吃苦沒有幸福可言」。

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責任編輯：王明芳