【生死有時】鄭秀文難捨15歲愛犬Lucky離世　Sammi長文悼念：為牠的解脫而安慰

▲ 鄭秀文愛犬Lucky離世。

天后鄭秀文（Sammi）的15歲年邁愛犬Lucky，自數月前已常進出醫院醫病，當時醫生就告知Sammi與家人都要有心理準備。昨晚（10月7日），Sammi在社交平台表示Lucky已離世並完成火化的消息，並發長文悲痛悼念與Lucky的最後告別。

Sammi的愛犬Lucky年老，全身的肌肉流失，近數月來病痛繁多，身體狀況每況愈下，不時需出入醫院，並至十月初在家中安詳離世。\

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▲ 鄭秀文愛犬Lucky近月年已有很多病痛。（Instagram圖片）

難捨愛犬離走 伴走最後一程

她指Lucky的離開仍是非常善解人意：「牠有一顆善解人意的心，彷彿要讓我完成九月份手上工， 才正式告別我們。抱歉並沒有馬上跟大家説，需要一點空間去適應失去Lucky的事實，並靜靜地完成火化。感激你們曾經給我們很多鼓勵，而且曾為Lucky大大力加油！

我腦海偶會出現牠呼出最後一口氣的景，死亡如此的直接，可幸死亡卻又來得如此的安詳。Lucky在牠感覺最有安全感的家中安詳離去，牠死後，我們一直跟牠說話，撫摸牠，抱著牠，感受牠身體的最後餘溫。」

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▲ Lucky已年屆15歲。（Instagram圖片）

Sammi難以接受愛犬離世的打擊，故無告知其他人，只是與家人靜靜地陪牠走完最後一程。她謂Lucky由老公許志安抱進殮葬箱子，當時全家都忍不住落淚。

Sammi回想起與Lucky訣別的難受，由抵達殮葬公司到看見Lucky的遺體被整理好再火化，她仍然難以接受：「剛發生後內心有一種說不出的傷感失落，有心理準備牠會有離去的一天並不意味可減少永別的痛。

這一程車也是牠跟我們人生最後一段路，這一程車沉重而不捨，空氣也像死了...... 我有那麼一刻在想：『如果牠只是在熟睡，那多好，如果生命可以重來，那多好』

火化前我們在房中跟牠共處30分鐘，Lucky躺在小木床上，前肢被悉心擺放成自由奔馳的姿態，全身的毛也被梳理得特別柔順，雙眼微合，表情非常自然，像沒有發出呼吸聲的熟睡，身體被淸理得有股幽香，關節傷口也被專業處理，輕撫著牠，身體是冰凍的，但不特別僵硬，我看著一動不動的牠，多麽渴望牠的眼珠會再次晃動，鼻孔再能呼氣。」

▲ 許志安陪伴Lucky走最後一程。（Instagram圖片）

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從離別悟人生

面對愛犬離世，Sammi彷彿上了人生中寶貴的一課：「Lucky的死亡令我聯想到人生，我個性從不悲觀，但感觸偶爾颷升。從難受到接受，現在我會樂觀地想，牠已經不再被病痛折磨，從籠牢解脫，我甚為牠的解脫和幸福的十五年而高興安慰。

因著疫情，我們能用上百份百時間在家陪伴和照顧牠，這一刻回望，彼此也無憾。 人的能力再大，也主宰不了生死。生命；終究只有一次。天父已經給予了我們和Lucky最美好的十五個年頭。」

Sammi又答應Lucky會好好活下去：「在火化室裏按下火爐掣的一刻，除了哭，就寄望Lucky在天國開開心心。縱使哭，但我不忘記，牠喜歡家人積極快樂哦！牠曾經帶給我們這個家的愛，足以承載我們往後的日子，在牠被火化成最後一道灰燼時，這份愛將會昇華並烙在心裏，永垂不滅。」

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