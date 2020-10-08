【食用安全】去皮不乾淨蘆薈素積聚恐影響肝腎功能　台灣限食用蘆薈品種：5類人不宜食用

▲ 蘆薈去皮不乾淨，導致大量蘆薈素積聚體內，有機會影響肝腎功能。

吃蘆薈要小心！台灣衛福部食品藥物管理署（簡稱食藥署）昨日（7日）表示，蘆薈去皮不乾淨，蘆薈素積聚過多，會影響肝腎功能，5類人不宜食用。食藥署預告將重新訂定「食品原料蘆薈之使用限制及標示規定」草案，只准用2種蘆薈作為食品原料，並規定蘆薈素的含量不可超過10ppm，新規例將於2022年實施。

綜合台媒報道，食藥署表示，蘆薈葉主要含有的活性成分為「蘆薈素」（aloin），屬於「羥基蒽類衍生物」（hydroxyanthracene derivatives）的一種。國際間已有相關科學研究報告指出，長期食用含「羥基蒽類衍生物」的食品或膳食補充品，會帶來安全疑慮。食藥署食品組科長廖家鼎表示，蘆薈去皮不乾淨，蘆薈素積聚體內，若含量過高，可引發毒性，影響肝腎功能。

新草案將規定，未來只准用「費拉蘆薈」（A. vera）及「好望角蘆薈」（A. ferox）這2個蘆薈品種的葉子作為食品原料，而且須確保完全去皮後，才能加工使用。同時，當局亦規定蘆薈素的含量不可超過10ppm，並須標示警告字眼，註明「不建議經期婦女、孕婦、授乳者、孩童、消化道或肝腎疾病患者食用」。

新草案將於2022年生效

新草案預定於2022年1月1日生效，但在正式施行前，已用蘆薈葉作為原料的食品，可繼續販賣至產品有效日期屆滿為止。若草案實施後，經查獲食品所用原料不符規定者，將依《食品安全衛生管理法》罰款台幣3萬至300萬元（約港幣8200至821,000元）。

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責任編輯：羅嘉欣