【新冠肺炎】消息：今日新增約17宗確診個案　本港疫情似有反彈之勢

▲ 消息指今日新增約17宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情反覆未定，消息指今日（8日）新增約17宗確診個案，似有反彈之勢。昨日（7日）新增11宗確診個案，2宗屬輸入個案，其餘9宗為本地感染，當中有3宗為源頭不明個案。

昨日新增的本地不明源頭個案涉及三個群組，包括居於健明邨健明樓的一家人、葵涌殘疾院舍「國寶之家」，以及藥房售貨員。

浸大及將軍澳迦密主恩中學2學生確診，二人為一家人，居於健明邨健明樓，即看：【下一頁】

葵涌殘疾院舍「國寶之家」一名男院友確診，另有2名院友初步確診，即看：【下一頁】

龍城中西藥房一名38歲售貨員確診，其2名同屬藥房工作朋友亦確診，即看：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

TOPick會繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩