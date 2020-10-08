【職場八卦】穿西裝被新女上司訓話太高調 利嘉敏：領袖有料不會容忍到飯桶

▲ 新入職女OL被上司訓話穿衣服太高調。

女友A從商業機構轉職公營機構，上班首天發現，為何位位主任級女同事着得那麼casual？基本上是一大件闊身大T-shirt、legging或是牛仔褲加波鞋。A的崗位要跟不同界別的外界人士協調，故她平時除穿恤衫、西褲外，還會在辦公室裏掛件西裝外套，以備接見訪客時用，衣服顏色都刻意選上最保守的黑、白、藍、灰。

某日，女上司約見，劈頭就問A：「你覺唔覺得自己着衫好高調？」女上司最關心的，竟然是下屬着得企理過自己。A當堂眼都大埋，惟有解釋自己代表機構跟外界人士接觸，着西裝外套只想尊重對方和尊重自己機構。女上司藐嘴揶揄：「你咁樣着，我覺得高調咗囉！」

其實，A見到機構同事的穿衣文化後，已刻意保守，只穿黑白藍灰恤衫西褲，較諸商業世界，可謂穿得素過見習生。然而，如此衣着，那位女上司也容不下，要專誠約見「訓示」。吾聞之，問道：「那位女上司應該也愛穿闊袍大T吧？！」「對呀，闊袍大T、legging配露趾涼鞋，天天如是。你點知㗎？」A訝然反問。

很簡單，觀其下屬衣飾即知。上司水平低，就只能容許下屬在其水平之內，一旦被超越就忍受不了。衣着問題還是其次，內裏料子才是核心問題。虛的人，只能應付到比自己更虛、更不濟事的人。面對低水平領袖，要不另謀高就、要不求存屈就。

想知道一間機構的領袖如何？很多時毋須見真人，看看其手下們是甚麼模樣便知。有料兼有卓見的領袖，必能凝聚卓越、超班、幫到手的真精英；反之，一間機構為何會讓窩囊、無用、低水準的下屬當道？為何愈無能愈做唔到嘢則愈快上位？又或本來成班下屬都有點隊形、未至於廢柴程度，但為何新阿頭上場，即潰不成軍？

原因很簡單，只需想一想，若領袖是有料、有涵和有見地之人，會否容忍到成班飯桶？當然不會。那甚麼領袖會容得下一班岩巉雜牌軍？如此領袖，其料子如何？心胸如何？世面、見地和眼界又如何？不言而喻了吧！

下屬，也是反映領袖的一面鏡子。

全文刊於《經濟日報》，原題為「下屬是面鏡子」