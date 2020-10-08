【開心速遞】《愛回家》「安仔」每年生日貼拖媽媽照片　周嘉洛：人愈大和媽媽愈夾

▲ 周嘉洛每年生日都會貼出與媽媽的拖手照。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的「廢青安」周嘉洛昨日（10月7日）25歲生日，周嘉洛一如以往在生日當天，在社交平台貼出與媽媽的拖手照，向網民「放閃」。

《愛‧回家之開心速遞》戲內外都是孝順仔的周嘉洛，直言最愛鍚的人是媽媽，曾赴澳洲讀書的他為了親近家人，完成高中後便回港發展。

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▲ 周嘉洛貼出與媽媽的拖手照。（周嘉洛IG圖片）

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周嘉洛發生日文感激媽媽

周嘉洛於社交平冶貼出與媽媽的拖手照，並寫道：

謝謝您25年來的照顧… 還要繼續，一直繼續，因為這樣我才能健康幸福地照顧您。#生日只想好好感謝您

他曾接受TOPick訪問，大談與家人的相處之道，他感激媽媽對他的付出：「她懷胎辛苦了10個月，生我時還要痛一天，之後還要湊多我廿幾年，所以生日真的要孝敬媽媽，因此透過社交媒體去表達出來。」

▲ 周嘉洛與媽媽感情深厚。（陳智良 攝）

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周嘉洛全力無休做孝子

除生日以外，周嘉洛也會盡量抽時間陪伴媽媽：「我不是一個節日愛好者，其實不應該是只有節日才特別孝順媽咪，應該全年無休地實行這件事。媽媽和我也有同一個概念，不用生日要做些甚麼，平時乖一點，不是只有固定某一天去表達。」

他直言最錫媽媽，跟媽媽的關係很好：「她很簡單，我又不複雜，所以大家夾得好好，很多人說相見好同住難，人愈大，便和父母愈不能相處，興幸自己沒這個問題，我是愈大和媽媽愈夾，和社會上不同人接觸後發現媽媽有多好，愈大愈懂得用行為表達愛。」