【明星上車】湯怡公開家居內貌帶網民參觀浴室　30歲上車購將軍澳兩房單位【有片】

▲ 湯怡首次公開拍攝家中的浴室。

早前憑TVB劇集《反黑路人甲》人氣急升的湯怡（Kathy）獲封新一代女神，工作量直線上升。其實湯怡於2018年首次任電影《某日某月》的女主角，電影口碑票房算不俗，令當時30歲的她有能力成功置業上車，購入將軍澳調景嶺一個約800萬元的兩房兩廳的單位，與家人同住。

近日，湯怡接拍了一個廣告短片，並首次公開家居的內部，甚至帶網民在網上直擊她的浴室。

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▲ 湯怡家中設計簡約。（影片截圖）

家居設計簡約有品味

事實湯怡平日有拍片教做運動，拍攝地點大多正就是在其家中，但她甚少公開家中環境，只偶爾拍照家居環境而已。

今次湯怡的新短片就先一如過往在家中教做運動，之後再在浴室拍片，並簡單介紹浴室設備。

從片中所見，她的家居設計以黑白灰作主調，裝潢簡約，客廳有大窗，採用自然光照射進屋，非常光猛。

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▲ 湯怡家中有充足的自然光。（Instagram圖片）

而家中的浴室亦採用同樣的簡約設計，用灰色石紋牆磚，另亦有白色雲石階磚，是流行且有品味的配搭。

湯怡亦熱愛烹飪，廚藝了得的她不時在家下廚煮菜受做甜品，所以廚房的空間對她而言非常重要。

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湯怡理財靠「慳」

作為家中的女主人，有自己的決定權設計及裝潢喜愛的家居。湯怡能有今天的成就置業，都是全靠她理財有道。

湯怡在兩年前成功上車時已透露自己是名慳妹，首期的錢是靠一直慳而儲下來，而非因為某年的工作量增而可買樓。

她平日除給家用外，亦沒有特別大的開支：「細細個阿媽就教落要儲蓄慳錢，不可搵幾多使幾多。」所以，她出入多選擇公共交通工具，買食材亦多到街市而非超市購買，又會減少旅行。由工作第一天起就深明儲錢的道理，可說是每個月都慳到盡的終極慳妹。

在兩年前，她上車後透露下個目標是多買兩層樓，一間送給媽咪、一間用作收租。近期她人氣急升工作量大量，相信現在與下個置業目標的距離已十分近。