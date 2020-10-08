【湯馬戀】馬國明有意疫情後跟靚湯結婚　湯洛雯有嫁期預備淺水灣築愛巢

▲ 馬國明湯洛雯有意疫情後結婚。

馬國明跟湯洛雯疑好事近！自馬明跟靚湯公開戀情後，二人經常高調放閃，靚湯更坦言拍拖以結婚為前提，雖然湯洛雯跟馬明否認會閃婚，事實二人都是有計劃之人，日前便有報導指馬明跟靚湯正密密睇樓，有意在疫情過後便會結婚。

馬明跟靚湯拍拖未夠一年，感情已十分穩定，外間一直猜測馬明與靚湯即將會閃婚，二人曾連番澄清，靚湯早前出席活動時便強調未有結婚打算，亦堅拒閃婚。

▲ 湯馬戀備受祝福。

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她說：「我們都是有計劃的人，之前受訪話不排除會閃婚都是講笑，結婚要計劃好多，起碼父母要知道，又要買樓，暫時我們想儲錢。」

不過她也承認與馬國明有討論過結婚：「拍拖梗有溝通過，他是結婚對象，我幾多歲呀？唔玩啦，亦都唔好搵我玩。」

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有意在淺水灣置業

事實，馬明跟靚湯發展迅速，更已見過雙方家長，靚湯父母對未來女婿也甚為滿意，有指馬國明亦希望早日成家立室，跟靚湯組織家庭，結婚生子。

日前二人被傳媒拍到雙雙在淺水灣拍拖，並在地產舖不停研究樓盤，靚湯對該區億元豪宅似特別有興趣，馬明亦細心跟女友共同商量二人未來愛巢。

▲ 靚湯家人對馬明十分滿意。（取自IG）

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雖然湯洛雯已曾入市，去年以4000多萬購入馬鞍山雲海別墅Lily Avenue單號別墅，她坦言新屋是一家人夾份買及一齊供樓，希望家人可以住舒服些。

而現時跟媽媽家住太古城的馬國明，向來被視為TVB筍盤，據知孝順的馬明，不想婚後跟父母住得太遠，而靚湯亦很遷就男友，願搬離住慣的新界區。

近日靚湯便跟馬明積極在港島區睇樓，有意待適合時機便入市，為結婚做好準備。