【整容液】南韓首部都市恐怖動畫　削肉重塑五官批判整容風氣扭曲人心

▲ 南韓動畫電影《整容液》

改編自人氣網絡漫畫的南韓動畫電影《整容液》，因為驚慄情節、詭異氣氛而被形容為南韓史上首部都市恐怖動畫。

話說有神奇整容液，可溶化肌膚重塑五官，讓人不用開刀、不需要忍受任何痛苦便能改變自己容貌和身材，但世上沒有免費午餐，醜女為變美人付出非比尋常的代價，踏上一條恐怖不歸路。

▲ 藝智因肥胖及樣貌平庸，決心用整容液改把自己變靚。

趙慶薰執導、耗時六年打造的《整容液》，改編自吳城垈2015年的漫畫創作，也是《奇奇怪怪》系列短篇漫畫集中最受歡迎的作品。

整容題材貼近生活，在以貌取人的南韓社會最容易引起共鳴；與此同時，詭異的氣氛及令人意想不到的劇情發展，還有警世的喻意，都令這網漫別樹一幟。

▲ 《整容液》借超現實情節批判南韓大盛的整容風氣，以及病態的單一審美標準。



女主角藝智天生肥胖，又沒有美貌，形成自卑性格，當化粧師的她經常遭美女新星嘲笑其外表，連便利店員工、大廈管理員都揶揄她。她回家後便上網化身酸民，對那些美女明星冷嘲熱諷一番來發洩。

▲ 《整容液》畫風詭異。

一次，藝智被要求代替失約的臨時演員在廣告中大吃大喝，怎料有人把此片段放上網肆意嘲弄，她隨之成為網絡欺凌對象，跌入人生谷底。

情緒極度低落的藝智此時竟收到神秘送給她的整容液，她把自己變臉後，為了要有超索身材，遂迫父母付上巨額金錢給她請人用整容液幫她去脂，終於，她如願以償變成性感女神，追求者絡繹不絕，還有星探要簽她做藝人，令她感受到前所未有的虛榮感。

▲ 藝智靠整容液把自己大改造後，即變成追求者眾的性感女神。

正當變成大美人的藝智決心改名, 要過美好人生時重新出發時，內在的不安感卻一直揮之不去，她還遇上匪夷所思的恐怖事情。

網漫《整容液》大受歡迎，原作者也創作了前傳《整容鬼》及後傳《新‧整容液》，不過這電影版只集中本傳，而這個改編版雖然比原著的網漫版少了一些獵奇古怪的情節，但依然保留原來那種詭異畫風。但溶骨削肉的畫面，其實都不及藝智本身扭曲的價值觀恐怖。

▲ 父母對藝智沉迷整容十分憂心。

電影版補添了藝智童年習芭蕾舞，雖然表演出色卻總是與冠軍無緣，她強烈地怪罪父母把她生成醜女，以至她無論多努力都沒用，也因此自暴自棄，長大後變肥胖，但她作為化粧師每天都看到靚女如何被追捧，自己的樣貌身材卻一直成為別人的笑柄。

更恐怖是藝智完全忽視了父母對她的愛，也因此，她不斷向父母呵索金錢以求整容整形，到她出事後，可憐的父母還要為她削肉。

整個故事發展完全出人意料，對南韓的盛行的整容風氣，以及社會病態地單一的審美標準作出最辛辣的批判。（現正上映）

撰文：胡慧雯