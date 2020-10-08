【全球首例】患者因新冠肺炎併發大血管炎　70多歲染疫男患成人「川崎病」

▲ 70多歲日本染疫男併發大血管炎，屬全球首例。

全球新冠肺炎疫情持續，日本國立國際醫療研究中心發現一名70多歲男子確診新冠肺炎後，大動脈等大血管併發「大血管血管炎」（large vessel vasculitis），屬全球首宗成人併發大血管炎案例。

報道指，過去曾有確診兒童出現併發全身性血管炎，亦即「川崎病」，但這次是一名70多歲的成人患者併發，屬全球首例。

據了解，患者於今年春天出現發燒、咳嗽等求醫，後來確逤。院方為他進行斷層掃描等檢查後發現，患者從腹部到左右腳的大動脈血管都出現發炎症狀。

日本國立國際醫療研究中心指，患者沒有血管炎病史，故相信血管炎是因感染新冠肺炎引起。病人接受類固醇等抗炎藥物治療後，目前已退燒，大血管炎的症狀亦已消退。

中心的國際傳染病中心負責人Norio Omagari表示，患者感染新冠肺炎後會持續發燒，即使是成年人也有機會出現血管炎等併發症，籲大眾必須留意。

兒童川崎症

香港兒科心臓學會方乃聰及黃美玲醫生曾接受TOPick訪問時表示，醫學上仍然未找到川崎症成因，暫時只可以依賴表面病徵去確診，難以診斷的條件下容易引致誤診情況，病徵如如下：

手掌發足部出現紅腫

眼睛發紅但並無分泌物

草莓舌嘴巴乾裂

軀幹出現疹子

頸部淋巴腫大

其他症狀：頸部腫脹及活動困難

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責任編輯：羅嘉欣