【新冠肺炎】袁國勇籲市民馬上進入嚴密戒備狀態　切斷傳播鏈否則下一波疫情更慘烈

▲ 袁國勇指，若等個案上升才加強防疫措施，下一波疫情的慘烈程度將更大。（資料圖片）

本港疫情似有反彈之勢。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，現已進入秋涼天氣，病毒生存時間較長，呼籲市民馬上進入嚴密戒備狀態，切斷隱性傳播鏈；若等待個案上升才加強防疫措施，下一波的疫情會比第三波嚴重很多。

袁國勇今日（8日）接受電台訪問時指出，本地個案情況令人憂慮，他指港府在國慶假期之前已放寬將部分防疫措施，加上市民的抗疫疲勞，出外消費人數增加，戴口罩「無咁緊張」，相信未來個案會繼續多。

他指出，個案在全港很多地方出現，尤其人口密集的地區，包括酒吧、藥房、殘疾院舍以至學校，令人擔心像第三波疫情繼續發展：

其實要放寬是沒有問題的，但在放寬前要在高危點時，要必須確保有關措施得到落實，包括食肆酒吧的每枱人數、通風，分開執枱及送餐等，但現時好明顯措施基本上都落實不到。

他指出，之前很多個案都是與無戴口罩而互相近距離交換飛沬而受到感染，大部分個案未必找到源頭，故或會有隱形病人出現，繼續在社區傳播病毒。另有 很多群組都與食肆及院舍有關，因為大部份人都不會帶口罩，預期疫情的爆發會愈來愈嚴重。

另外，他提到病毒在夏天生存時間較短，惟現時已進入秋涼，病毒生存時間較長，若等待個案上升才加強防疫措施，慘烈程度就會更大，下一波的疫情會比第三波嚴重很多，巿民應進入嚴密戒備狀態，以斬斷隱性傳播鏈。

如果市民立即動員（加強防疫措施）應該不會太慘烈，但如果現在不即時去做，要等到個案上升才加強防疫措施，其慘烈程度就會更大！巿民應進入嚴密戒備狀態，以斬斷隱性傳播鏈。

袁國勇又指，追蹤工作是十分重要，因衞生署在病人確診後再追查其過去7至14日發生的事效率低，呼籲市民在手機上記錄乘坐過的交通工具車牌、曾光顧過的食肆等，以便有需要時加快追蹤。他又稱當局正商討一旦出現群組爆發，要求院舍或相關大廈進行強制檢疫的範圍，並建議政府增加派發樣本樽的地點外，應加強宣傳，令市民記錄自己到過的地方。

另外，酒吧再有群組爆發，他稱容許在酒吧等店內除口罩會帶來很多問題，至於是否讓酒吧繼續營業，是與經濟、政治亦有關係，而指自己作為醫生不可以為業界作決定，只可以提建議以減低感染。

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記者：郭詩詩